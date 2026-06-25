Marina Hoermanseder in Sorge um ihren Sohn Fritzi

Hoermanseder feierte 40er im Spital

Denn ihr zweijähriger Sohn Fritzi liegt bereits seit über einer Woche im Krankenhaus, wie sie ihren Followern erklärte. „Ich habe alle Anrufe und Nachrichten zu meinem Geburtstag gesehen, aber die Kraft und Zeit (noch) nicht gefunden, zurückzurufen oder zu antworten“, entschuldigte sie und bedankte sich gleichzeitig bei allen, die an sie gedacht hätten.