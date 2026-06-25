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Seit 1 Woche im Spital

Marina Hoermanseder in Sorge um ihren Sohn Fritzi

Adabei Österreich
25.06.2026 09:11
(Bild: APA-Images / Andreas Tischler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Marina Hoermanseder muss sich derzeit um ihren Sohn sorgen: Wie die Designerin auf Instagram verriet, ist Fritzi schon seit einer Woche im Spital, weshalb sie ihren 40. Geburtstag auf der Kinderstation verbrachte.

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„Nicht auf meiner Bingo Card: Meinen 40. Geburtstag auf der Kinderstation zu verbringen“, verriet Hoermanseder dieser Tage ihren Fans auf Instagram. Schon am vergangenen Freitag feierte die Designerin ihren „Runden“, die Freude über dieses besondere Jubiläum war jedoch getrübt.

Hoermanseder feierte 40er im Spital
Denn ihr zweijähriger Sohn Fritzi liegt bereits seit über einer Woche im Krankenhaus, wie sie ihren Followern erklärte. „Ich habe alle Anrufe und Nachrichten zu meinem Geburtstag gesehen, aber die Kraft und Zeit (noch) nicht gefunden, zurückzurufen oder zu antworten“, entschuldigte sie und bedankte sich gleichzeitig bei allen, die an sie gedacht hätten.

Diese berührende Nachricht teilte Marina Hoermanseder mit ihren Fans:

Ihr Fokus liege derzeit aber voll und ganz bei ihrer Familie, fuhr Hoermanseder fort. „Aktuell versuchen wir unseren beiden Kindern gerecht zu werden und zwischen Fashion-Week-Vorbereitungen und beruflichen Verpflichtungen zu jonglieren.“

Luftballons für Fritzi
Am wichtigsten sei ihr aber, „einfach alles für unseren Fritzi schöner zu machen, wenn er nicht versteht, warum er gerade nicht nach Hause kann ...“

Zu der berührenden Botschaft, in der Hoermanseder zudem versicherte, dass alles gut werde, postete die Designerin einen kurzen Clip aus dem Spital. Zu sehen ist ihre ältere Tochter Lotti (5) mit einem Dino- und einem Zuckerstangen-Luftballon auf dem Weg zu ihrem kleinen Bruder.

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Von den Fans gab es zahlreiche Genesungswünsche für Fritzi. Warum ihr Sohn im Spital behandelt werden muss, das beheilt Hoermanseder jedoch für sich.

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