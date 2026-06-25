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Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick

Krone-WM-Studio

Mexiko & Kanada jubeln – WM-Abschied der Türkei

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 10:02
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Die Gastgeber sind bei der Fußball-Weltmeisterschaft in purer Euphorie. Mexiko steht ohne Punktverlust in der K.O.-Runde, Kanada belegt nach der Schweiz-Niederlage den zweiten Rang und steigt ebenfalls ins Sechszehntel-Finale auf. Heute Nacht erfolgt dann der letzte Auftritt der Türken, die sich zum Abschluss gegen die US-Boys behaupten müssen. Im „Krone“-WM-Studio erhalten Sie alle Updates zur Endrunde!

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