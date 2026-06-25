Terenzi-Tochter wütend: „Behalt das blöde Lied!“

Summer Terenzi schrieb Song über Beziehung zu ihrem Vater

Sie machte klar: „Ich habe diesen Song nicht als Einladung für dich geschrieben, Ruhm damit zu erlangen.“ Er habe sie „eine Million Mal enttäuscht“. „Du warst nicht an meinem ersten Schultag da und nicht an meinem letzten. Du warst NIE da. Aber immer in der Boulevardpresse und im Fernsehen.“