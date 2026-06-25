Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Versöhnung

Terenzi-Tochter wütend: „Behalt das blöde Lied!“

Society International
25.06.2026 09:55
(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / AEDT, Daniel Scharinger / Pressefoto Scharinger / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Popsänger Marc Terenzi will nach einem emotionalen Song seiner Tochter selbst musikalisch um Entschuldigung bitten. Der 47-Jährige kündigte den Titel „Sorry Might Not Ever Be Enough“ an, der in sechs bis acht Wochen erscheinen soll – als Entschuldigung an Summer. Die reagierte jedoch wütend: Er solle „das blöde Lied behalten“, sie habe jahrelang Therapie gebraucht.

0 Kommentare

 „Wow Dad, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein erbärmlicher Vater du bist“, schrieb die 20-Jährige auf Englisch auf Instagram. Er schiebe sein Verhalten auf seine Sucht, sei aber nach eigenen Angaben seit einem Jahr nüchtern. „Warum lässt du dich dann nicht blicken?“

Summer Terenzi schrieb Song über Beziehung zu ihrem Vater
Sie machte klar: „Ich habe diesen Song nicht als Einladung für dich geschrieben, Ruhm damit zu erlangen.“ Er habe sie „eine Million Mal enttäuscht“. „Du warst nicht an meinem ersten Schultag da und nicht an meinem letzten. Du warst NIE da. Aber immer in der Boulevardpresse und im Fernsehen.“

Zitat Icon

Also bitte, behalte dein blödes Lied in deinen Entwürfen und ändere lieber mal etwas an dir selbst.

Summer Terenzi

Sie sei seit Jahren in Therapie, um ihren Groll zu verarbeiten. „Also bitte lass deinen blöden Song in den Entwürfen und ändere dich.“

Lesen Sie auch:
Familiendrama bei Marc Terenzi: Die mittlerweile erwachsene Tochter Summer erhebt schwere ...
Tieftraurige Vorwürfe
Summer Terenzi: „Mein Vater wollte nie Kinder”
22.06.2026

Marc Terenzi: War Alkoholiker und drogenabhängig
Zuvor hatte Summer Terenzi einen Songausschnitt veröffentlicht, in dem sie die schwierige Beziehung zu ihrem Vater thematisierte. „Mein Vater wollte nie Kinder“, sang sie auf Englisch. „Er war immer ein Narzisst, hat sich lieber für seine Geliebten entschieden.“

Marc Terenzi hatte daraufhin seine Tochter um eine zweite Chance gebeten: „Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut.“ Terenzi ist der Ex-Mann von Popsängerin Sarah Connor (46). Beide haben zwei gemeinsame erwachsene Kinder. Terenzi und Connor trennten sich schon Ende 2008.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
25.06.2026 09:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Marc Terenzi
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
201.798 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
122.233 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.618 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1262 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1149 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
946 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Society International
Reese Witherspoon
Strahlendes Liebes-Debüt mit deutschem Finanzier
Keine Versöhnung
Terenzi-Tochter wütend: „Behalt das blöde Lied!“
„Natürlich blond“
Neue Elle Woods: Erste Bilder der Kultserie
„Von Null auf Hundert“
Kaulitz packt pikante Liebes-Details über Klum aus
In Schauspiel-Sparte
Veronica Ferres darf Oscar-Akademie beitreten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf