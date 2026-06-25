Terenzi-Tochter wütend: „Behalt das blöde Lied!“

US-Popsänger Marc Terenzi will nach einem emotionalen Song seiner Tochter selbst musikalisch um Entschuldigung bitten. Der 47-Jährige kündigte den Titel „Sorry Might Not Ever Be Enough“ an, der in sechs bis acht Wochen erscheinen soll – als Entschuldigung an Summer. Die reagierte jedoch wütend: Er solle „das blöde Lied behalten“, sie habe jahrelang Therapie gebraucht.
„Wow Dad, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein erbärmlicher Vater du bist“, schrieb die 20-Jährige auf Englisch auf Instagram. Er schiebe sein Verhalten auf seine Sucht, sei aber nach eigenen Angaben seit einem Jahr nüchtern. „Warum lässt du dich dann nicht blicken?“
Summer Terenzi schrieb Song über Beziehung zu ihrem Vater
Sie machte klar: „Ich habe diesen Song nicht als Einladung für dich geschrieben, Ruhm damit zu erlangen.“ Er habe sie „eine Million Mal enttäuscht“. „Du warst nicht an meinem ersten Schultag da und nicht an meinem letzten. Du warst NIE da. Aber immer in der Boulevardpresse und im Fernsehen.“
Also bitte, behalte dein blödes Lied in deinen Entwürfen und ändere lieber mal etwas an dir selbst.
Summer Terenzi
Sie sei seit Jahren in Therapie, um ihren Groll zu verarbeiten. „Also bitte lass deinen blöden Song in den Entwürfen und ändere dich.“
Marc Terenzi: War Alkoholiker und drogenabhängig
Zuvor hatte Summer Terenzi einen Songausschnitt veröffentlicht, in dem sie die schwierige Beziehung zu ihrem Vater thematisierte. „Mein Vater wollte nie Kinder“, sang sie auf Englisch. „Er war immer ein Narzisst, hat sich lieber für seine Geliebten entschieden.“
Marc Terenzi hatte daraufhin seine Tochter um eine zweite Chance gebeten: „Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein. Was ich zutiefst bereue und was mir leidtut.“ Terenzi ist der Ex-Mann von Popsängerin Sarah Connor (46). Beide haben zwei gemeinsame erwachsene Kinder. Terenzi und Connor trennten sich schon Ende 2008.
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