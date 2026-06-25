KI-Chips: Qualcomm zieht zwei Großkunden an Land

Der US-Chipkonzern Qualcomm hat mit Microsoft und der Facebook-Mutter Meta Kunden für seine neuen KI-Chips gefunden. Microsoft werde Halbleiter nutzen, die auf günstigen Chips für Smartphones und Laptops basierten, statt teurerer Lösungen mit höherer Bandbreite von Nvidia und Speicherchips von Cerebras, teilte Qualcomm am Mittwoch mit.