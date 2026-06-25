Der Favorit zeigte im Titelkrimi keine Nerven

Teil drei der „Krone“-Serie zu den Unterhaus-Meistern: In der Salzburger Liga hielt der große Favorit Grödig dem Druck stand und holte sich die Krone. Neben viel Qualität besticht das Team von Trainer Arsim Deliu auch mit Charakter.
Selten war die Ausgangslage in der Salzburger Liga so klar wie heuer. Schon vor Saisonbeginn stand fest, dass der Meistertitel nur über Grödig führen kann. „Von Anfang an wurde nur über uns gesprochen und jeder weiß, dass das alles andere als einfach ist. Die Außenseiterrolle wäre mir definitiv lieber gewesen“, betont Trainer Arsim Deliu.
Am Ende hat der große Favorit aber geliefert und sich in einem spannendem Finish gegen „lästige“ Halleiner mit zwei Punkten Vorsprung durchgesetzt. „Es ist einfach schön, dass wir dem Druck standgehalten haben“, sagt Deliu der vor allem das starke Frühjahr seiner Truppe hervorhebt: „Wir haben von 15 Spielen 13 gewonnen und nur eines verloren. Ich denke, dass wir ein verdienter Meister sind.“
Hölzl mit 27 Treffern
Ihre klare Favoritenrolle erhielten die Grödiger aufgrund der zahlreichen Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Allen voran Sebastian Hölzl, der der wohl beste Spieler der Liga in der abgelaufenen Saison war. „Für mich persönlich lief die Spielzeit wirklich unglaublich“, strahlt der 27-Tore-Mann, der aber auch die Mannschaft lobt: „Wir haben einen guten Teamgeist und halten alle zusammen.“ Genauso sieht es auch Kapitän Robert Völkl: „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann man auch Meister werden. Unser Schlüssel zum Erfolg ist der starke Charakter des Teams.“
Ihren Titel zelebrierten die Grödiger ausführlich in einem Nachtclub in Salzburg. Völkl lacht: „Wir können genauso gut feiern wie Fußball spielen.“
Bereits nächste Woche startet man mit der Vorbereitung auf die Regionalliga Nord. „Auch da wollen wir oben mitspielen“, stellt Hölzl klar.
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