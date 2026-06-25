Der Favorit zeigte im Titelkrimi keine Nerven

Hölzl mit 27 Treffern

Ihre klare Favoritenrolle erhielten die Grödiger aufgrund der zahlreichen Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Allen voran Sebastian Hölzl, der der wohl beste Spieler der Liga in der abgelaufenen Saison war. „Für mich persönlich lief die Spielzeit wirklich unglaublich“, strahlt der 27-Tore-Mann, der aber auch die Mannschaft lobt: „Wir haben einen guten Teamgeist und halten alle zusammen.“ Genauso sieht es auch Kapitän Robert Völkl: „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann man auch Meister werden. Unser Schlüssel zum Erfolg ist der starke Charakter des Teams.“