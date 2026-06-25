Bürgerprotest: Der Fernpass ist am Samstag zu!

„Gengetz mit“, heißt es im Dialekt auf den gelben Plakaten, die mittlerweile recht häufig von Reutte bis Tarrenz den Straßenrand zieren – übersetzt „Geht mit!“ Eine Aufforderung, sich am kommenden Samstag um 10 Uhr beim Rastland in Nassereith einzufinden und gemeinsam den Protestmarsch nach Fernstein gegen die Ausbaupläne am Fernpass zu unternehmen. Gleichzeitig marschieren die Außerferner vom Parkplatz Ehrenberg bis zum Salzsilo. Die Fernpass- und die Hahntennjochstraße werden von 10 bis 12 Uhr gesperrt sein.