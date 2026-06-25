U-Ausschuss zeigt Drama der Gerichtsmedizin auf

Lage der Gerichtsmedizin ist prekär

Die Lage ist prekär, gerade einmal 20 Gerichtsmediziner stehen aktuell für ganz Österreich zur Verfügung, vier Institute in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg gibt es. Stefano Longato, der im Fall Pilnacek als Privatgutachter tätig wurde und auf Basis des Obduktionsberichts ein weiteres Gutachten erstellte, offenbarte bei seiner Befragung im U-Ausschuss, wie weit Österreich eigentlich bereits weg von internationalen Standards ist. Longato war nämlich auch mehrere Jahre in der Schweiz tätig, konkret im Kanton St. Gallen. Damals sei er mehrmals pro Woche zu Leichenfunden gerufen worden. Während seiner fünfjährigen Tätigkeit am Institut in Innsbruck sei dies genau neunmal vorgekommen, dass er und seine Kollegen zu Fundorten ausrückten.