Neue Elle Woods: Erste Bilder der Kultserie

Sie tritt in riesige Fußstapfen: Mit gerade einmal 25 Jahren übernimmt Lexi Minetree die wohl berühmteste Rolle in Pink. In der neuen Prime-Video-Serie „Elle“ verkörpert sie die junge Elle Woods – jene Kultfigur, die Reese Witherspoon vor 25 Jahren mit „Natürlich blond“ weltberühmt machte. Schon jetzt wird sie als neue Elle der nächsten Generation gefeiert.
Vor wenigen Jahren kannte die US-Amerikanerin Lexi Minetree noch kaum jemand. Jetzt steht sie im Rampenlicht und übernimmt eine der bekanntesten Rollen der Filmgeschichte.
Bekannt aus „Law & Order“
Vor der Rolle als Elle Woods war sie aber bereits in Produktionen wie „Law & Order: SVU“ sowie mehreren TV-Filmen zu sehen. Die Schauspielerin absolvierte außerdem ein Theaterstudium an der University of Southern California.
In der neuen Prequel-Serie „Elle“ erzählt Prime Video die Geschichte von Elle Woods lange bevor sie nach Harvard geht – als Highschool-Schülerin in den 90ern.
Neue Serie auf Amazon Prime
Die Serie startet am 1. Juli und wurde sogar schon vor der Premiere um eine zweite Staffel verlängert. Doch die Serie will weit mehr sein als nur ein Remake: Fans dürfen sich auf zahlreiche Anspielungen, bekannte Figuren und den typischen „Natürlich blond“-Charme freuen.
„Bruiser“ ist wieder dabei
Ob pinke Outfits, glitzernde Accessoires oder Elles unerschütterlicher Optimismus – die neue Serie greift viele Elemente auf, die den Film von 2001 zum Kult gemacht haben. Auch Elles Chihuahua „Bruiser“ bekommt seine eigene Ursprungsgeschichte und taucht schon als kleiner Welpe auf. Gleichzeitig werden ihre Eltern deutlich stärker in die Handlung eingebunden als im Originalfilm.
Reese Witherspoon ist nicht nur Produzentin der Serie, sondern hat ihre Nachfolgerin persönlich ausgewählt. Bei der Premiere übergab sie Lexi Minetree symbolisch den „pinken Staffelstab“. Die 25-Jährige sollte Elle nicht kopieren, sondern der Figur ihre eigene Note verleihen – genau das wünschen sich auch viele Fans.
Zweite Staffel bereits bestätigt
Neben zahlreichen Anspielungen auf den Kultfilm kommen auch bekannte Gesichter vor. Unter anderem ist James Van Der Beek in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und startet am 1. Juli bei Prime Video.
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