Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Natürlich blond“

Neue Elle Woods: Erste Bilder der Kultserie

Stars & Society
25.06.2026 09:47
Hollywood hat seine neue Elle Woods.
Hollywood hat seine neue Elle Woods.(Bild: © Amazon Content Services LLC)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Sie tritt in riesige Fußstapfen: Mit gerade einmal 25 Jahren übernimmt Lexi Minetree die wohl berühmteste Rolle in Pink. In der neuen Prime-Video-Serie „Elle“ verkörpert sie die junge Elle Woods – jene Kultfigur, die Reese Witherspoon vor 25 Jahren mit „Natürlich blond“ weltberühmt machte. Schon jetzt wird sie als neue Elle der nächsten Generation gefeiert.

0 Kommentare

Vor wenigen Jahren kannte die US-Amerikanerin Lexi Minetree noch kaum jemand. Jetzt steht sie im Rampenlicht und übernimmt eine der bekanntesten Rollen der Filmgeschichte.

Bekannt aus „Law & Order“
Vor der Rolle als Elle Woods war sie aber bereits in Produktionen wie „Law & Order: SVU“ sowie mehreren TV-Filmen zu sehen. Die Schauspielerin absolvierte außerdem ein Theaterstudium an der University of Southern California.

In der neuen Prequel-Serie „Elle“ erzählt Prime Video die Geschichte von Elle Woods lange bevor sie nach Harvard geht – als Highschool-Schülerin in den 90ern.

Neue Serie auf Amazon Prime
Die Serie startet am 1. Juli und wurde sogar schon vor der Premiere um eine zweite Staffel verlängert. Doch die Serie will weit mehr sein als nur ein Remake: Fans dürfen sich auf zahlreiche Anspielungen, bekannte Figuren und den typischen „Natürlich blond“-Charme freuen.

(Bild: © Amazon Content Services LLC)

„Bruiser“ ist wieder dabei
Ob pinke Outfits, glitzernde Accessoires oder Elles unerschütterlicher Optimismus – die neue Serie greift viele Elemente auf, die den Film von 2001 zum Kult gemacht haben. Auch Elles Chihuahua „Bruiser“ bekommt seine eigene Ursprungsgeschichte und taucht schon als kleiner Welpe auf. Gleichzeitig werden ihre Eltern deutlich stärker in die Handlung eingebunden als im Originalfilm.

Reese Witherspoon ist nicht nur Produzentin der Serie, sondern hat ihre Nachfolgerin persönlich ausgewählt. Bei der Premiere übergab sie Lexi Minetree symbolisch den „pinken Staffelstab“. Die 25-Jährige sollte Elle nicht kopieren, sondern der Figur ihre eigene Note verleihen – genau das wünschen sich auch viele Fans.

Zweite Staffel bereits bestätigt
Neben zahlreichen Anspielungen auf den Kultfilm kommen auch bekannte Gesichter vor. Unter anderem ist James Van Der Beek in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Die erste Staffel umfasst acht Folgen und startet am 1. Juli bei Prime Video.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
25.06.2026 09:47
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Reese Witherspoon
Harvard
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der „Footloose“-Star schwärmt weiter von den Vorteilen von Hülsenfrüchten und nennt sich ...
Aus Speck wird Bohne
Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert
Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
„Ich doch auch!“
Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen
König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment ...
Gute Laune garantiert!
King Charles wird mit Ukulele-Einlage zum Hit!
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
201.798 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
122.233 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.618 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1262 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1149 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
946 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Stars & Society
Liebe im Schnelltest
Schauspieler Herbert Knaup im Paar-Wordrap
„Du warst Familie“
Melissa Naschenweng trauert um treuen Begleiter
Reese Witherspoon
Strahlendes Liebes-Debüt mit deutschem Finanzier
Keine Versöhnung
Terenzi-Tochter wütend: „Behalt das blöde Lied!“
„Natürlich blond“
Neue Elle Woods: Erste Bilder der Kultserie
Newsletter
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf