Neue Elle Woods: Erste Bilder der Kultserie

„Bruiser“ ist wieder dabei

Ob pinke Outfits, glitzernde Accessoires oder Elles unerschütterlicher Optimismus – die neue Serie greift viele Elemente auf, die den Film von 2001 zum Kult gemacht haben. Auch Elles Chihuahua „Bruiser“ bekommt seine eigene Ursprungsgeschichte und taucht schon als kleiner Welpe auf. Gleichzeitig werden ihre Eltern deutlich stärker in die Handlung eingebunden als im Originalfilm.