Dinos, Kängurus, Flipper & Co

Direkt beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf lädt die Family City im Sommer 2026 wieder zu einem abwechslungsreichen Freizeiterlebnis für die ganze Familie ein. Es warten über 200 Attraktionen, tierische Erlebnisse und spannende Freizeitwelten für jedes Alter.
Ob spannende Abenteuer, tierische Begegnungen oder faszinierende Erlebniswelten – das Ausflugsparadies bietet im Sommer 2026 Unterhaltung für die ganze Familie. Mit rund vier Millionen Gästen jährlich zählt die Family City längst zu den beliebtesten Destinationen im Osten Österreichs.
Nur rund 45 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt erwarten Besucher Sonn- und Feiertagsöffnung, mehr als 100 Shops, ein vielfältiges Gastronomieangebot sowie zahlreiche kostenlose Attraktionen für Kinder und Jugendliche. Von Merlin’s Kinderwelt über die tierische Erlebnisfarm bis hin zu Dinosauriern, LEGO-Rekorden und historischen Flipperautomaten ist für jeden Geschmack etwas dabei.
In den Fängen des „Magic Octopus“
Mit mehr als 200 Attraktionen bietet Merlin’s Kinderwelt Abenteuer an Land, im Wasser und in luftiger Höhe. Besonders beliebt ist der spektakuläre Skytrail-Hochseilgarten in zehn Metern Höhe. Wer es rasanter mag, steigt in den „Magic Octopus“, der mit schnellen Drehungen für Adrenalinkicks sorgt.
An heißen Sommertagen lockt der Wasserpark mit erfrischendem Freizeitspaß. Die Bumper-Boote mit integrierter Spritzkanone sorgen dabei für jede Menge Action. Kleine Baumeister können sich in der Bagger-Area austoben, während das Piratenboot seit Jahren zu den Favoriten der jüngsten Gäste zählt. Das Beste daran: Der Eintritt in das In- und Outdoor-Paradies ist kostenlos.
Mit Kängurus um die Wette hüpfen
Mehr als 400 Tiere haben auf Merlin’s Farm ihr Zuhause gefunden. Kängurus, Ponys, Alpakas, Ziegen, Minischweine und Esel sorgen für unvergessliche Erlebnisse bei Groß und Klein.
Besonders beliebt sind die gemeinsamen Fütterungen sowie die Spaziergänge durch das Gelände, bei denen Besucher den Tieren ganz nahe kommen. Dabei erhalten sie spannende Einblicke in die Haltung und das Verhalten der tierischen Bewohner. Nachhaltigkeit wird ebenfalls großgeschrieben: Auf den Feldern der Farm wachsen Kartoffeln, Gemüse, Kräuter und Obst, die frisch in den Restaurants der Family City verarbeitet werden.
Batman, Flipper und die weltweit größte Schuco-Ausstellung
Im Terra Technica Museum erwartet Besucher eine einzigartige Erlebniswelt auf 8.500 Quadratmetern. In sechs Themenbereichen werden Musikboxen und Flipperautomaten von 1880 bis heute präsentiert.
Insgesamt können Gäste 950 Jukeboxen, 250 Flipperautomaten, Retro-Spielkonsolen und zahlreiche historische Sammlerstücke entdecken. Ergänzt wird die Ausstellung durch lebensgroße Figuren legendärer Superhelden wie Batman. Ein besonderes Highlight ist die weltweit größte Schuco-Ausstellung mit historischen Blechspielzeugen, Fahrzeugen und mechanischen Figuren.
Dinoland wird zum Publikumsmagneten
Das Dinoland hat sich seit seiner Eröffnung im vergangenen Jahr zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Insgesamt 30 bewegliche Dinosaurier sorgen mit realistischen Bewegungen, Geräuschen und interaktiven Stationen für staunende Gesichter.
Vom mächtigen T-Rex über den Triceratops bis zum Brachiosaurus erleben Besucher die Welt der Urzeit hautnah. Besonders beliebt ist der gigantische Tyrannosaurus Rex, der ein echtes Auto im Maul hält und sich zu einem der meistfotografierten Motive der Family City entwickelt hat.
LEGO-Welt mit Rekordstatus
Auch für LEGO-Fans hält die Family City eine außergewöhnliche Attraktion bereit. Das „Museum of Bricks“ präsentiert auf 250 Quadratmetern rund 2.500 Originalmodelle aus mehr als 500.000 LEGO-Steinen.
Mit 15 Themenwelten und einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als größte Sammlung von LEGO-Sets weltweit zählt das Museum zu den spektakulärsten LEGO-Ausstellungen Europas. Detailverliebte Bauwerke und beeindruckende Figuren begeistern Kinder ebenso wie Erwachsene.
Tipp für den perfekten Familienurlaub
Wer die Vielfalt der Family City in Ruhe entdecken möchte, sollte gleich mehrere Tage einplanen. Im Merlin’s Camp stehen 28 komfortable Mobilheime für Familien bereit.
Ein besonderes Übernachtungserlebnis bietet zudem das Jukebox Hotel. Inspiriert von den glamourösen 1960er-Jahren ist das Haus Musiklegenden wie Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Queen und Marilyn Monroe gewidmet. Das Retro-Flair zieht sich durch das gesamte Hotel – vom stilvollen Ambiente bis zum Frühstück im klassischen American-Diner-Stil. Insgesamt stehen 36 Zimmer zur Verfügung, der Check-in ist rund um die Uhr möglich.
Mehr Informationen zur Family City unter: www.familycity.com