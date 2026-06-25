Frau (21) quälte Ehemann mit Tritten und Schlägen

Angeklagte kam aus U-Haft

„Es war eine Gewaltbeziehung, die Gewalt ging von der Angeklagten aus. Sie hat ihren Mann geschlagen, getreten und mit Sachen beworfen“, so die Staatsanwältin. Zur Verhandlung wurde die 21-Jährige aus der Untersuchungshaft vorgeführt, wo sie seit 30. März einsitzt. „Wie geht’s Ihnen im Gefängnis?“, fragte der Richter. „Man kann es nicht in Worte fassen. Eine Inhaftierte hat Entzugserscheinungen, eine andere hat sich in die Hose gemacht“, gab sich die Angeklagte geläutert.