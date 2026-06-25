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Reese Witherspoon

Strahlendes Liebes-Debüt mit deutschem Finanzier

Society International
25.06.2026 10:00
Oliver Haarmann bringt Reese Witherspoon zum Strahlen: Die Hollywood-Schönheit zeigte sich bei ...
Oliver Haarmann bringt Reese Witherspoon zum Strahlen: Die Hollywood-Schönheit zeigte sich bei der „Elle“-Premiere erstmals öffentlich mit dem deutschen Finanzier.(Bild: Prime Video/2026 Kevin Mazur)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was für ein schönes Liebes-Debüt! Zur Premiere der Serie „Elle“ brachte Reese Witherspoon erstmals ihren neuen Freund mit. Und der deutsche Finanzier Oliver Haarmann brachte die Hollywood-Schönheit zum Strahlen!

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Reese Witherspoon hatte am Mittwoch gleich doppelten Grund zur Freude. Denn nicht nur die Serie „Elle“, die sechs Jahre vor dem Hit-Film „Natürlich blond“ angesetzt ist, feierte in New York Premiere, sondern auch privat war der Abend für die Schauspielerin ein kleines Debüt.

Händchen haltend bei Premiere
Zum ersten Mal brachte die 50-Jährige ihren neuen Freund Oliver Haarmann zu einem öffentlichen Termin mit. Schon seit 2024 soll die Hollywood-Beauty mit dem 58-jährigen deutschen Finanzier liiert sein, gemeinsame Auftritte gab es bislang aber nicht. 

Umso verliebter präsentierten sich die Turteltäubchen nun beim Serien-Event: Witherspoon, die stilecht im pinken Kleid am roten Teppich posierte, wollte später ihren Liebsten scheinbar gar nicht mehr loslassen.

Fotos zeigen, wie die Schauspielerin sich bei ihrem Oliver einhakt oder seine Hand hält und ihm immer wieder verliebte Blicke und ein breites Lächeln zuwirft.

Süßes Liebes-Detail
Und auch Haarmann ist sichtlich hin und weg von seiner schönen Freundin. Das beweist auch ein süßes Detail: die rosarote Krawatte, die farblich perfekt auf Witherspoons Premieren-Outfit abgestimmt war! 

Unterstützung bekam Witherspoon bei der „Elle“-Premiere aber nicht nur von ihrem Freund, sondern auch von ihrem Sohn. Denn während sich Haarmann beim offiziellen Termin am roten Teppich noch zurückhielt, posierte Sohn Deacon mit seiner Mama für die Fotografen.

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Ehe Nummer zwei endete 2023
Witherspoon hat insgesamt drei Kinder: Tochter Ava (26) und Sohn Deacon (22) stammen aus der Ehe mit Schauspieler Ryan Phillippe. Mit Ehemann Nummer zwei, Jim Toth, hat die Oscarpreisträgerin zudem Sohn Tennessee (14). Die Ehe von Witherspoon und Toth ging 2023 in die Brüche.

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