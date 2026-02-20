„Geräte-Retter-Prämie“ nur online beantragbar

Eine Diskriminierung der älteren Generation ortet Herbert Striegl, der Tiroler Landespräsident des Pensionistenverbandes (PVÖ). Grund dafür ist, dass die Förderung für die sogenannte „Geräte-Retter-Prämie“ derzeit ausschließlich online beantragt werden kann. Er hat eine Beschwerde eingebracht.
„Dies schließt Menschen ohne digitale Infrastruktur oder entsprechende Kenntnisse faktisch von der Inanspruchnahme öffentlicher Gelder aus“, kritisiert der Landespräsident. Striegl hat deswegen nun auch offiziell eine Beschwerde beim zuständigen Ministerium eingebracht.
Das stellt eine Hürde dar, die insbesondere ältere Menschen, Personen mit Behinderungen sowie digital weniger affine Gruppen benachteiligt.
Herbert Striegl
Beschwerde stützt sich auf vier Grundlagen
Diese stützt sich auf vier rechtliche Grundlagen:
Die derzeitige „Online-Only“-Vorgabe stelle eine unverhältnismäßige Hürde dar, „die insbesondere ältere Menschen, Personen mit Behinderungen sowie digital weniger affine Gruppen benachteiligt“. Ob Herbert Striegl mit seiner Beschwerde Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten.
