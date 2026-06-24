App löste Großeinsatz bei Kärntnern Schule aus

Notfall-Kommunikations-App (NoKo-App) schuld

„Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine Lehrerin. Sie war zum Zeitpunkt des Auslösens jedoch nicht an der Schule“, weiß Martin Wieser von der Bildungsdirektion Näheres. Eine Lehrerin soll in ihrer Tasche nach einem Schlüssel gekramt haben und löste dadurch versehentlich den Alarm aus. Denn dieser ging von einer App aus, die als Warnsystem fungiert. „Durch die App wurden nicht nur Lehrkollegen alarmiert, sondern auch Kinder, die den Vorfall den Eltern meldeten“, so Wieser.