Querschnittgelähmter Handbiker von Unimog erfasst

Schlimmer Unfall Mittwochvormittag in Fürstenfeld: Ein Handbiker wurde von einem Klein-Lkw überrollt. Der querschnittgelähmte Steirer (69) wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldbach gebracht.
Gegen 8.45 Uhr führte ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Unimog auf einer Gemeindestraße zwischen Aschbach und Tautendorf Mäharbeiten durch.
Beim Rückwärtsfahren übersehen
Beim Rückwärtsfahren dürfte er einen hinter ihm fahrenden 69-Jährigen mit seinem Handbike übersehen haben. Ein Handbike (auch Handcycle) ist ein Fahrrad, das allein über Handkurbeln angetrieben wird.
Der 69-jährige Oststeirer geriet mit seinem Fahrzeug unter den Klein-Lkw und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von einem Gemeindearzt erstversorgt und anschließend vom Notarzt ins LKH Feldbach verbracht.
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