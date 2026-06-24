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Patient tot: Schickte Arzt ihn trotz Notfalls weg?

Kärnten
24.06.2026 16:00
Hätte ein Arzt in Kärnten einen Notfall erkennen und behandeln müssen?
Hätte ein Arzt in Kärnten einen Notfall erkennen und behandeln müssen?(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Schwere Vorwürfe gibt es gegen einen  Mediziner in Kärnten: Der Facharzt soll in seiner Privatordination einen Unternehmer behandelt haben, der nach einer Infusion über Symptome wie Druck in der Brust und Hitze klagte – trotzdem schickte er ihn weg. Der Patient starb! Jetzt geht es um Gemeingefährdung in tausenden Fällen.

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Wenn er ein bissl einen Druck in der Brust verspüre, ginge er auch nicht gleich zum Arzt, habe ein Klagenfurter Mediziner bei seiner Einvernahme noch gesagt.

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