Patient tot: Schickte Arzt ihn trotz Notfalls weg?

Schwere Vorwürfe gibt es gegen einen Mediziner in Kärnten: Der Facharzt soll in seiner Privatordination einen Unternehmer behandelt haben, der nach einer Infusion über Symptome wie Druck in der Brust und Hitze klagte – trotzdem schickte er ihn weg. Der Patient starb! Jetzt geht es um Gemeingefährdung in tausenden Fällen.