Scheich kauft Berlusconis Luxusvilla auf Sardinien

Der frühere Luxussitz des verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi auf Sardinien hat einen neuen Besitzer. Der katarische Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani hat ihn über eine Immobiliengesellschaft erworben. Das Anwesen hat unter anderem ein Amphitheater und einen unterirdischen Tunnel, der direkt zum Strand führt.