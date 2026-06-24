Freilaufender Hund biss Spaziergängerin ins Bein

Beim Spazierengehen mit ihrem Hund in Lieboch (Steiermark) wurde eine 61-Jährige Mittwochmorgen von einem freilaufenden Hund angegriffen. Der Vierbeiner biss ihr in den Oberschenkel.
Gegen 08.15 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem eigenen Hund spazieren, als plötzlich ein freilaufender Vierbeiner ihr Tier attackierte. Die Frau versuchte noch, ihren Hund an der Leine zurückzuhalten. Dabei biss ihr der fremde Hund in den Oberschenkel.
Die Steirerin alarmierte noch selbst die Rettung. Beim Eintreffen der Polizei wurde sie bereits vom Roten Kreuz versorgt. Die 61-Jährige wurde anschließend in das UKH Graz gebracht. Die beiden Tiere blieben unverletzt.
Hunderassen nicht bekannt
Die Besitzerin des freilaufenden Hundes konnte von den Polizisten ausgeforscht werden. Sie muss mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Um welche Hunderassen es sich gehandelt hat, konnte seitens der Polizei-Pressestelle nicht eruiert werden.
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