Künstlerduo schrottet Auto und malt Mega-Gemälde

Dass das Museum Angerlehner eine große fensterlose Wand bietet, haben sie ebenfalls gleich erkannt. Seit einer Woche malen sie hier an dem monumentalen Werk mit 8 Meter Höhe und 15 Meter Breite – ein Zeitzeugnis, das nach ihren Vorstellungen nicht auf aktuelle Kriege anspielt, sondern vielmehr zum Nachdenken anregen soll, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt.

Am Samstag, 27. Juni, wird das fertige Monumentalgemälde im Museum Angerlehner, Thalheim bei Wels, ab 15 Uhr enthüllt.