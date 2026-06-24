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Rezept der Woche

Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme

Rezept der Woche
24.06.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chefkoch Peter Lehner liebt es, wenn man im Mund auch verschiedene Texturen spürt. Das Flatbread wird in Polenta gewälzt und knuspert am Gaumen. Bestrichen und belegt wird mit einer köstlichen Ricottacreme, Lachs und einem perfekten, pochierten Ei. Perfekt für ein Luxus-Frühstück im Sommer!

Flatbread, Ricottacreme, Räucherlachs, pochiertes Ei
Zutaten Flatbread: 
300g glattes Mehl, 7g Hefe, ca 150g Wasser, 1 El Olivenöl, 6g Salz, 6g Zucker, Polenta,
Zubereitung: 
Hefe in lauwarmem Wasser mit Salz und Zucker auflösen und mit dem Mehl und Öl zu einem glatten Teig kneten. Wenn der Teig zu feucht ist, noch etwas Mehl hinzufügen. 30 Minuten gehen lassen und in 6 gleich große Teile formen. Die Teiglinge zugedeckt nochmals 1 Std gehen lassen. Mit Polenta ausrollen und in einer Pfanne mit reichlich Öl auf beiden Seiten knusprig braten.

Ricotta Creme Zubereitung: 
250g Ricotta, 1 El Schnittlauch geschnitten, 2 EL Parmesan gerieben, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Alle Zutaten zu einer glatten Creme vermischen.

(Bild: krone.tv)

Pochiertes Ei Zubereitung:
Einen großen Topf mit Wasser aufkochen. Frische!!! Eier in je eine Tasse schlagen. Das Wasser von der Hitze nehmen und die Eier vorsichtig hineingleiten lassen. Mit einem Löffel vorsichtig in Form bringen und 4 Minuten ziehen lassen.

Tomatenöl Zubereitung: 
Olivenöl Leicht erwärmen, 1 EL Tomatenmark 5 Minuten rösten. Anschließend 1TL Paprikapulver, Prise Chilipulver einrühren.

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