Knuspriges Flatbread mit einer Ricotta-Creme

Chefkoch Peter Lehner liebt es, wenn man im Mund auch verschiedene Texturen spürt. Das Flatbread wird in Polenta gewälzt und knuspert am Gaumen. Bestrichen und belegt wird mit einer köstlichen Ricottacreme, Lachs und einem perfekten, pochierten Ei. Perfekt für ein Luxus-Frühstück im Sommer!