Wow, Madonna, dieser Look ist einfach spitze!

Sie ist nicht nur die offizielle „Queen of Pop“, sondern auch die „Queen of Fashion“! Denn Madonna stahl im roten Spitzenkleid in Paris einfach allen die Show.
Erst Anfang der Woche erklärte Madonna, dass die nackten Zeiten für sie mittlerweile vorbei sind. Ausziehen hat sie auch nicht nötig, denn auch angezogen macht Madonna einfach eine Spitzen-Figur.
„Queen of Pop“ rockt Front Row
Und das im wahrsten Sinne des Wortes! Zur Fashion Show von Saint Laurent in Paris erschien die 67-Jährige nämlich im roten Spitzen-Mini-Dress, in Netzstrümpfen, pinken High Heels und mit dunkler Sonnenbrille auf der Nase – und krönte sich mit diesem Look eindeutig zur „Queen of Fashion“!
Dabei gab es an diesem Nachmittag im historischen Gebäude Bourse de Commerce im Herzen von Paris einiges zu sehen. Kate Moss etwa, die auf einen sexy No-Bra-Look setzte. Ebenso wie Madonnas Sitznachbarin in der Front Row: Sängerin Charli XCX, die die Musik-Ikone beim Eintreffen mit Bussi begrüßte.
Bussi gegen böse Gerüchte
In der Front Row gab es am Dienstag also kein Anzeichen einer Popstar-Rivalität, über die aktuell getuschelt wird.
Gerüchte über einen Streit zwischen den beiden Diven machten unlängst die Runde, als Madonna auf Instagram den Satz: „If your dance floor feels dead, maybe you‘re playing the wrong music“, postete. Die Fans waren sich sicher: Madonna spielte hier auf Charli XCXs Song „Rock Music“, in dem es heißt: „I think the dance floor is dead.“
„Will nicht mehr nackt sein“
Dem „Interview“-Magazin verriet Madonna jetzt, dass sie mittlerweile keine Lust mehr darauf habe, bei Auftritten viel nackte Haut zu zeigen.
Und verriet auch den Grund für ihre Entscheidung: „Jetzt will ich nicht mehr nackt sein, weil alle nackt sind. So bin ich nun mal. Ich will das tun, was andere nicht tun, nämlich nachdenken und Kleidung tragen.“
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