Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Queen of Fashion“

Wow, Madonna, dieser Look ist einfach spitze!

Star-Style
24.06.2026 16:00
Wow, dieser Front-Row-Look von Madonna war einfach spitze!
Wow, dieser Front-Row-Look von Madonna war einfach spitze!(Bild: APA-Images / Action Press / Pixelformula)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sie ist nicht nur die offizielle „Queen of Pop“, sondern auch die „Queen of Fashion“! Denn Madonna stahl im roten Spitzenkleid in Paris einfach allen die Show. 

0 Kommentare

Erst Anfang der Woche erklärte Madonna, dass die nackten Zeiten für sie mittlerweile vorbei sind. Ausziehen hat sie auch nicht nötig, denn auch angezogen macht Madonna einfach eine Spitzen-Figur.

„Queen of Pop“ rockt Front Row
Und das im wahrsten Sinne des Wortes! Zur Fashion Show von Saint Laurent in Paris erschien die 67-Jährige nämlich im roten Spitzen-Mini-Dress, in Netzstrümpfen, pinken High Heels und mit dunkler Sonnenbrille auf der Nase – und krönte sich mit diesem Look eindeutig zur „Queen of Fashion“!

Die „Queen of Pop“ krönte sich in Paris zur „Queen of Fashion“.
Die „Queen of Pop“ krönte sich in Paris zur „Queen of Fashion“.(Bild: APA-Images / Action Press / Pixelformula)

Dabei gab es an diesem Nachmittag im historischen Gebäude Bourse de Commerce im Herzen von Paris einiges zu sehen. Kate Moss etwa, die auf einen sexy No-Bra-Look setzte. Ebenso wie Madonnas Sitznachbarin in der Front Row: Sängerin Charli XCX, die die Musik-Ikone beim Eintreffen mit Bussi begrüßte.

Charli XCX setzte auf ein sündiges Kleid in Rot.
Charli XCX setzte auf ein sündiges Kleid in Rot.(Bild: APA-Images / Action Press / Cyril Pecquenard)

Bussi gegen böse Gerüchte
In der Front Row gab es am Dienstag also kein Anzeichen einer Popstar-Rivalität, über die aktuell getuschelt wird.

Gerüchte über einen Streit zwischen den beiden Diven machten unlängst die Runde, als Madonna auf Instagram den Satz: „If your dance floor feels dead, maybe you‘re playing the wrong music“, postete. Die Fans waren sich sicher: Madonna spielte hier auf Charli XCXs Song „Rock Music“, in dem es heißt: „I think the dance floor is dead.“

Mit diesem Bussi räumten die beiden Pop-Diven alle Gerüchte über einen angeblichen Streit aus ...
Mit diesem Bussi räumten die beiden Pop-Diven alle Gerüchte über einen angeblichen Streit aus dem Weg.(Bild: APA-Images / Action Press / Pixelformula)

„Will nicht mehr nackt sein“
Dem „Interview“-Magazin verriet Madonna jetzt, dass sie mittlerweile keine Lust mehr darauf habe, bei Auftritten viel nackte Haut zu zeigen.

Lesen Sie auch:
Kate Moss sorgte am Rande der Pariser Fashion Week für Aufsehen.
Blitzer? Völlig egal!
Model Kate Moss mischt im No-Bra-Look Paris auf
24.06.2026
Pop-Ikone Madonna:
„Will nicht mehr nackt sein, weil alle nackt sind“
23.06.2026

Und verriet auch den Grund für ihre Entscheidung: „Jetzt will ich nicht mehr nackt sein, weil alle nackt sind. So bin ich nun mal. Ich will das tun, was andere nicht tun, nämlich nachdenken und Kleidung tragen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
24.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
188.408 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
141.079 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.990 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1434 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1213 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1129 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Mehr Star-Style
„Queen of Fashion“
Wow, Madonna, dieser Look ist einfach spitze!
Blitzer? Völlig egal!
Model Kate Moss mischt im No-Bra-Look Paris auf
Der nächste Werbe-Coup
Hailey Biebers Po wirbt für Kim Kardashians Tangas
Hingucker am Strand
Millie Bobby Brown macht Bikini‑Hüftketten trendy!
Royal Ascot 2026
Der große Fashion-Check der Royals & High Society!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf