Hier werden Ältere noch immer diskriminiert

Der Fall der Wienerin Erna Pauer (93) hat gezeigt, was passieren kann, wenn sich eine Betroffene wehrt – und die „Krone“ hinsieht. Ohne die neue Zwei-Faktor-Authentifizierung wie der ID Austria kein FinanzOnline und damit auch keine Arbeitnehmerveranlagung abseits mühsamer Amtswege. Erst nach dem Bericht wurde das System adaptiert, eine „unentgeltliche Vertretung“ ermöglicht. Ein Einzelfall brachte Bewegung in ein starres System. Für die schnelle Reaktion seitens des Finanzministeriums gab es viel Lob.