Rodionov in zweiter Wimbledon-Quali-Runde out

Mit Jurij Rodionov ist am Mittwoch auch der letzte Österreich-Beitrag in der Qualifikation für Wimbledon ausgeschieden. Der Niederösterreicher verlor in der zweiten Runde etwas überraschend gegen den Schweizer Remy Bertola 6:4,6:7(4),2:6.
Bereits zuvor waren Lukas Neumayer, Joel Schwärzler bzw. Julia Grabher gescheitert.
Vier im Hauptbewerb
Österreich ist damit fix mit vier Akteuren vertreten: Bei den Frauen mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, bei den Männern mit Sebastian Ofner.
Die Qualifikationsspiele, auch jenes von Rodionov, waren am Mittwoch aus einem ungewöhnlichen Grund für längere Zeit unterbrochen: Das erst im Vorjahr eingeführte elektronische Linienrichtersystem war ausgefallen.
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