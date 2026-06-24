Messi gegen Ronaldo! So kommt es zum Gigantenduell

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo drückten der WM schon jetzt ihren Stempel auf. Fußball-Fans auf der ganzen Welt träumen nun vom Gigantenduell – und schon im Viertelfinale könnte es dazu kommen! Allerdings nur, wenn Argentinien und Portugal ihre Gruppe gewinnen.
Argentinien hat seine Aufgabe bereits erfüllt, hat Platz 1 in der Österreich-Gruppe mit dem 2:0 gegen das ÖFB-Team vor allem dank Messi schon fixiert. Portugal muss allerdings noch zittern.
Szenario 1
Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Kongo meldete sich Ronaldo beim 5:0 gegen Usbekistan eindrucksvoll zurück. Der 41-Jährige schrieb mit seinem Doppelpack WM-Geschichte, doch die Gruppe führt noch Kolumbien an. Heißt: Portugal muss im direkten Duell mit den Südamerikanern gewinnen, um Platz eins zu fixieren.
Denn nur dann kann es schon im Viertelfinale zum Gigantenduell kommen, so natürlich beide Teams zuvor die erste Ko-Runde überstehen. Das Duell zwischen dem achtfachen und dem fünffachen Weltfußballer würde dann am 12. Juli um 3 Uhr MESZ in Kansas City stattfinden.
Szenario 2
Besiegt Portugal Kolumbien hingegen nicht und muss sich mit Platz zwei in Gruppe K begnügen, dann dürfte der Traum vom Gigantenduell wohl platzen – außer beide Superstars schaffen es ins Finale!
Die Bilanz ist übrigens mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen – beide Duelle waren allerdings keine Pflichtspiele.
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