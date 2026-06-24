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Messi gegen Ronaldo! So kommt es zum Gigantenduell

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 17:24
Lionel Messi und Cristiano Ronaldo
Lionel Messi und Cristiano Ronaldo(Bild: Krone-Collage/AFP/LUIS ROBAYO, AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo drückten der WM schon jetzt ihren Stempel auf. Fußball-Fans auf der ganzen Welt träumen nun vom Gigantenduell – und schon im Viertelfinale könnte es dazu kommen! Allerdings nur, wenn Argentinien und Portugal ihre Gruppe gewinnen.

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Argentinien hat seine Aufgabe bereits erfüllt, hat Platz 1 in der Österreich-Gruppe mit dem 2:0 gegen das ÖFB-Team vor allem dank Messi schon fixiert. Portugal muss allerdings noch zittern.

(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Szenario 1
Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Kongo meldete sich Ronaldo beim 5:0 gegen Usbekistan eindrucksvoll zurück. Der 41-Jährige schrieb mit seinem Doppelpack WM-Geschichte, doch die Gruppe führt noch Kolumbien an. Heißt: Portugal muss im direkten Duell mit den Südamerikanern gewinnen, um Platz eins zu fixieren.

(Bild: AP/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.)

Denn nur dann kann es schon im Viertelfinale zum Gigantenduell kommen, so natürlich beide Teams zuvor die erste Ko-Runde überstehen. Das Duell zwischen dem achtfachen und dem fünffachen Weltfußballer würde dann am 12. Juli um 3 Uhr MESZ in Kansas City stattfinden.

Szenario 2
Besiegt Portugal Kolumbien hingegen nicht und muss sich mit Platz zwei in Gruppe K begnügen, dann dürfte der Traum vom Gigantenduell wohl platzen – außer beide Superstars schaffen es ins Finale!

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Die Bilanz ist übrigens mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen – beide Duelle waren allerdings keine Pflichtspiele.

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