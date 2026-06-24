Medea versöhnt sich in Epidaurus mit ihrem Mythos

Auf ihren Schultern lag die Hauptlast, gegen die Callas ansingen zu müssen. Es gelang ihr beachtlich gut, wobei sie in manchen Momenten sogar ihr übermächtiges Vorbild imaginieren konnte. Pirozzi beeindruckte mit dramatischem Aplomb und bombensicheren, fokussiert in den Sternenhimmel strahlenden Höhen. Aber auch berührenden lyrischen Momenten, mit denen sie ihrer zwischen Liebe, Eifersucht und Rachelust, bis hin zur Ermordung der eigenen Kinder zerrissenen Frau musikalisch tiefe Gestalt gab. Dafür erntete sie Jubelstürme.