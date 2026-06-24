Bauprojekte: Haben Bürger genug Mitspracherecht?

Immer wieder kommt es im Zuge von Bauarbeiten zu unvorhersehbaren Situationen. Erst kürzlich führte der Fund eines toten Feldhamsters bei geplanten Arbeiten in Niederösterreich zu Aufregung. Wir stellen uns die Frage, ob die Öffentlichkeit bei Bauprojekten genügend einbezogen und dabei auch auf die Umwelt geachtet wird. Was meinen Sie?
Im konkreten Fall mit dem Feldhamster in Niederösterreich geht es zum Glück „nur“ um einen Fußballplatz, doch oft müssen auch Wohnbau- oder Infrastrukturprojekte pausieren, bis alle aufgetretenen Probleme gelöst werden konnten. Das kostet Zeit, aber auch Geld. Andererseits hat man das Gefühl, dass gerade bei Großprojekten oft auf den Umweltaspekt vergessen wird. Ausufernde Betonbauten und versiegelte Freiflächen ohne kühlendes Grün werden immer mehr zum Problem für den Menschen und die Natur.
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Wird in Ihrer Umgebung gebaut? Fühlen Sie sich ausreichend darüber informiert oder würden Sie sich mehr Informationen zu den Projekten und deren Umfang wünschen? Braucht es mehr Mitspracherecht bei geplanten Bauprojekten? Wie sieht es mit dem Schutz der Umwelt aus?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Thema in den Kommentaren!
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