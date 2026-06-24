Fußball-Beauty Alisha Lehmann hat sich verlobt

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann hat sich verlobt und die frohe Botschaft samt Fotos vom Traumstrand mit ihren 15,3 Millionen Followern geteilt.
„Forever & Always“ – „Für immer und ewig“, schreibt die 27-jährige Kickerin auf Instagram neben einigen Fotos von der Verlobung mit Montel McKenzie.
Erst im Januar machten Lehmann und der 28-jährige Reality-TV-Star ihre Liebe öffentlich – nun sind wollen sie heiraten!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.