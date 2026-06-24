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Liebe am Traumstrand

Fußball-Beauty Alisha Lehmann hat sich verlobt

Fußball International
24.06.2026 16:37
Alisha Lehmann
Alisha Lehmann(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann hat sich verlobt und die frohe Botschaft samt Fotos vom Traumstrand mit ihren 15,3 Millionen Followern geteilt.

0 Kommentare

 „Forever & Always“ – „Für immer und ewig“, schreibt die 27-jährige Kickerin auf Instagram neben einigen Fotos von der Verlobung mit Montel McKenzie.

Erst im Januar machten Lehmann und der 28-jährige Reality-TV-Star ihre Liebe öffentlich – nun sind wollen sie heiraten!

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