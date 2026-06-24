4 Segler tot: Offizier hat „keine Schuldgefühle“

Über 100 Passagiere an Bord

Als die Kollision passierte, stand der 33-jährige Erste Offizier auf der Kommandobrücke. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Split gegen den Mann wiegen deswegen schwer: Er soll den Katamaran „Krilo Eclipse“ mit über 100 Passagieren an Bord ohne eingeschaltetes Radarüberwachungs- und Alarmsystem und gesteuert haben. Außerdem habe er nicht alles dafür getan, um der Segeljacht mit den acht Tschechen an Bord auszuweichen.