Dank Kuriosum nun Held von Glasner und Kolumbien

Visum in den USA wurde abgelehnt

Was aber alles nur dank eines Kuriosums zum Karrierestart möglich wurde: Denn während seine ehemaligen Mitspieler im Jugendbereich sich bereits in Kolumbiens Liga oder anderswo etabliert hatten, kam der 18-jährige Munoz zum Schluss, dass er nicht für den Fußball bestimmt sei. Daniel rief seine Mutter an, teilte ihr seine Entscheidung mit. Weil die Arbeitsmöglichkeiten in der Heimat schlecht waren, wurde ein Arbeitsvisum in den USA beantragt. Doch es wurde abgelehnt! Was sich im Endeffekt als wahrer Segen erweisen sollte. Denn weil der amerikanische Traum nicht in Erfüllung ging, spielte Munoz weiter Fußball – und die Dinge nahmen ihren Lauf: