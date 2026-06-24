Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Daniel Munoz

Dank Kuriosum nun Held von Glasner und Kolumbien

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 16:23
Gemeinsam bei Palace erfolgreich: Oliver Glasner und Kolumbien-Held Daniel Munoz.
Gemeinsam bei Palace erfolgreich: Oliver Glasner und Kolumbien-Held Daniel Munoz.(Bild: APA-Images / REUTERS / Andrew Couldridge)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Er ist nach zwei WM-Spielen Kolumbiens Hero, erzielte das 1:0-Führungstor beim Sieg über Usbekistan und nun das 1:0-Goldtor über die DR Kongo: Außenverteidiger Daniel Munoz! Der bei Crystal Palace unter Oliver Glasner reifte und drei Titel gewann. Eine Traumkarriere, die der 30-Jährige einem Kuriosum zu verdanken hat.

0 Kommentare

„Hier sind wir alle Stars. Die drei Punkte haben wir gemeinsam erreicht: Kolumbien, all diese Menschen – ich glaube, das gehört uns allen“, sagte Daniel Muñoz und setzte nach dem 1:0-Erfolg über die Demokratische Republik Kongo fort: „Letztendlich sind wir eine Familie. Ich glaube, hier heißt der Star Kolumbien.“ Doch das Team hat dennoch einen großen Helden, der wieder getroffen, in der 76. Minute das Siegtor erzielt und sein Land damit vorzeitig in die K.o.-Phase geführt hat: Munoz, den „Tiger von Almalfi“.

Schoss Koumbien in die K.o.-Phase: Daniel Munoz.
Schoss Koumbien in die K.o.-Phase: Daniel Munoz.(Bild: AP/Silvia Izquierdo)

Glasners Laufwunder
Womit sich für den Mann aus der kolumbianischen Goldgräber-Stadt Amalfi eine Traum-Saison fortsetzt. Denn auf Klubebene gewann Munoz, der 2024 noch für die vergleichsweise geringe Ablöse von acht Millionen Euro von Genk zu Crystal Palace gewechselt war, mit der Conference League seinen nächsten Titel. Der 30-Jährige hatte bei „Palace“ als Stammspieler großen Anteil daran, dass Trainer Oliver Glasner mit den Londonern Geschichte geschrieben hat –  umgekehrt entwickelte Glasner Munoz, der in der Premiere League mit seinen läuferischen Fähigkeiten diesbezüglich bereits mehrere Rekorde brach, zu dem Spieler weiter, der er heute ist.

Bei Crystal Palace ist der laufstarke Munoz ein absoluter Leistungsträger
Bei Crystal Palace ist der laufstarke Munoz ein absoluter Leistungsträger(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Visum in den USA wurde abgelehnt
Was aber alles nur dank eines Kuriosums zum Karrierestart möglich wurde:  Denn während seine ehemaligen Mitspieler im Jugendbereich sich bereits in Kolumbiens Liga oder anderswo etabliert hatten, kam der 18-jährige Munoz zum Schluss, dass er nicht für den Fußball bestimmt sei. Daniel rief seine Mutter an, teilte ihr seine Entscheidung mit. Weil die Arbeitsmöglichkeiten in der Heimat schlecht waren, wurde ein Arbeitsvisum in den USA beantragt. Doch es wurde abgelehnt! Was sich im Endeffekt als wahrer Segen erweisen sollte. Denn weil der amerikanische Traum nicht in Erfüllung ging, spielte Munoz weiter Fußball – und die Dinge nahmen ihren Lauf:

Munoz‘ Kolumbianer wollen nun auch gegen Portugal tanzen.
Munoz‘ Kolumbianer wollen nun auch gegen Portugal tanzen.(Bild: AP/Silvia Izquierdo)

Nun gegen Portugal um Gruppensieg
Zwei Jahre später verpflichtete ihn ein Team aus Kolumbiens 3. Liga. Dann holte ihn Erstligist Rionegro Aguilas, ehe es zu „seinem Klub“ Atletico Nacional ging. Es folgte die erste Chance in Europa bei Genk, dann Crystal Palace. Der Rest bis heute von Kolumbiens Held ist bekannt. „Wir haben zwei von acht Etappen hinter uns und gehen Schritt für Schritt. Jetzt werden wir uns auf Portugal konzentrieren“, denkt Muñoz groß. Als Einheit will man in der Nacht auf Sonntag (1.30 Uhr) auch gegen Ronaldo und Co. punkten. Schon ein Unentschieden würde für den WM-Viertelfinalisten von 2014 den Gruppensieg bedeuten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 16:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Goldtor von Munoz
Kolumbien – DR Kongo 1:0! Die Highlights im Video
Goldtor von Budimir
Panama Kroatien 0:1 – das Highlight-Video
Kane & Co. enttäuschen
England gegen Ghana 0:0 – das Video
Alle Tore
Portugal – Usbekistan 5:0! Die Highlights im Video
WM-Highlights
Spiel gedreht – Algerien feiert knappen 2:1-Erfolg
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
188.408 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
141.079 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.990 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1434 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1213 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1129 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Daniel Munoz
Dank Kuriosum nun Held von Glasner und Kolumbien
Sport Tv Logo
Bei Kroatiens 1:0
Modric: „200 Spiele – eine unglaubliche Zahl!“
Zwei hitzige Szenen
WM-Aufreger: Bellingham hätte Rot sehen müssen
Kerner zu Messi-Szene:
„Mir ist fast der Salat aus dem Mund gefallen“
Rolle gegen Ecuador
Super-Joker Undav: Nagelsmann hat entschieden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf