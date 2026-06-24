Zellerin hat diesen Sommer die Qual der Wahl

Nach der Saison mit den Vancouver Goldeneyes steht Anna Meixner vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Als Free Agent kann die Pinzgauerin mit jedem PWHL-Team verhandeln, gleichzeitig ist auch eine Rückkehr nach Europa möglich. An Optionen mangelt es der 32-Jährigen jendenfalls nicht.
„Ich genieße jetzt einmal ein paar Wochen für mich, dann werden wir sehen“, sagte Eishockey-Export Anna Meixner nach der Saison mit den Vancouver Goldeneyes. Seither hat sich in der nordamerikanischen Professional Women’s Hockey League (PWHL) einiges getan. Montreal Victoire hat sich gegen Meixners Ex Ottawa Charge zum Walter Cup-Champion gekürt.
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