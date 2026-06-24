Gerichtsmediziner: „Verletzungen wie von Sturz“

Longato betonte, hätte er Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt, sei er in jedem Fall verpflichtet gewesen, die Ermittlungsbehörden zu informieren. Das Gutachten des obduzierenden Arztes Christian Matzenauer sei jedenfalls „ausgezeichnet“ und als Grundlage ausreichend gewesen, betonte er auf die Frage von Fraktionschefin Nina Tomaselli (Grüne).

Unfallgeschehen „eher plausibel“

Inhaltlich blieb Longato bei seinem Schluss: Aufgrund der ihm zur Verfügung gestandenen Unterlagen, auf denen sein Gutachten basiert, gebe es in der Causa Pilnacek keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch fremde Hand oder auf ein Tötungsdelikt. Die Befunde erlaubten allerdings keine gesicherte Unterscheidung zwischen einem Unfall und einem Suizid. Dennoch existierten Faktoren, die einen Unfall eher plausibel erscheinen ließen, so Longato. Daher könne ein Unfallgeschehen als wahrscheinlichere Erklärung des Todes angesehen werden.