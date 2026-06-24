Katar will bald wieder Flüssigerdgas produzieren

Laut einem Abkommen von 2022 will Katar ab diesem Jahr auch nach Deutschland liefern. Die geplante Menge könnte ungefähr drei Prozent des deutschen Jahresbedarfs decken. Katar ist einer der größten Produzenten von Flüssigerdgas und deckt normalerweise ungefähr ein Fünftel des weltweiten Bedarfs. Seit dem Iran-Krieg wurden sowohl die Herstellung als auch der Export aus dem arabischen Land über die Straße von Hormuz gestoppt.