40 Grad am Siebenschläfertag – droht Dauerhitze?

„Wahrer Kern“ – aber keine Garantie

Meteorologen verweisen darauf, dass sich die großräumige Wetterlage in Mitteleuropa häufig Ende Juni bis Anfang Juli stabilisieren kann. Tritt in diesem Zeitraum eine bestimmte Wetterlage ein, kann sie sich unter Umständen über mehrere Wochen hinweg halten. Der Siebenschläfertag gilt daher in der Meteorologie als sogenannter Lostag, allerdings nicht als exakte Wettervorhersage für einen bestimmten Tag.