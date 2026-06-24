Top-Transfer! KAC holt diesen Meister-Crack

Der KAC verstärkt seine Defensive mit Schweden-Import Mattias Göransson. Der 31-Jährige spielte zuletzt bei Rögle und unterschreibt bei den Rotjacken einen Ein-Jahres-Vertrag. Furey hofft, dass der Verteidiger seine Offensiv-Qualitäten entdeckt.
Ein richtiges Kaliber hat sich der KAC geangelt! Wochenlang wurde am Transfer gearbeitet, jetzt steht fest: Die Rotjacken verstärken ihre Defensive mit einem Schweden-Legionär, der sich 2021/22 mit Färjestad zum SHL-Champion krönte.
Biber-Kollege bei Rögle
Der neue Mann heißt Mattias Göransson, ist 31 Jahre alt und spielte zuletzt für Rögle. Von wo aus auch Österreichs Team-Verteidiger Gregor Biber den Sprung in die NHL schaffte. Mit der Mannschaft schaffte es Göransson ins Finale, musste sich dort aber dem späteren Meister Skelleftea mit 1:4 geschlagen geben.
Robust und stabil
In der abgelaufenen Saison hatte der Schwede mit Verletzungen zu kämpfen. Der 1,91-Meter-Hüne gilt als körperlich robust, defensiv stabil und zweikampfstark, verfügt über hohe Passqualität und setzt auf sein gutes Positionsspiel. In der SHL fiel der Linksschütze jedoch nicht durch Offensiv-Qualitäten auf.
Perspektiv-Akteur
„Wir sind der Meinung, dass er seine Qualitäten in unserer Liga auch in Richtung Offensive zur Entfaltung bringen wird, insofern sehen wir ihn als Allround-Verstärkung“, meint KAC-Trainer Kirk Furey. Damit wird neben Jesper Jensen Aabo, der bereits um ein Jahr verlängert hat, eine zweite Import-Position in der Defensive besetzt. Ein weiterer Legionär als Perspektivspieler gilt als wahrscheinlich.
Ein Stürmer im Anflug
Das war‘s noch nicht. Die Rotjacken wollen den NHL-Draft abwarten und dann den Transfermarkt neu bewerten. Für den Fall, dass Jan Mursak seine Karriere beendet, soll ein zweiter Stürmer der Kategorie Jacob Hudson geholt werden.
Härteste Zeit bei Rögle
Zurück zu Göransson: Vor rund einer Woche bestätigte Rögle den Abgang des 31-Jährigen. Schon während der Saison tauchten beim Ängelholm-Klub Gerüchte auf, wonach Göransson vor dem Abschied stehe. Insgesamt hatte Göransson bei Rögle vom Start weg einen schweren Stand, bezeichnete die Saison 24/25 – ihm wurde Einsatzzeit verwehrt – als die härteste seiner Karriere.
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