Top-Transfer! KAC holt diesen Meister-Crack

Perspektiv-Akteur

„Wir sind der Meinung, dass er seine Qualitäten in unserer Liga auch in Richtung Offensive zur Entfaltung bringen wird, insofern sehen wir ihn als Allround-Verstärkung“, meint KAC-Trainer Kirk Furey. Damit wird neben Jesper Jensen Aabo, der bereits um ein Jahr verlängert hat, eine zweite Import-Position in der Defensive besetzt. Ein weiterer Legionär als Perspektivspieler gilt als wahrscheinlich.