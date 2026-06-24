Diese Busse können nicht klimatisiert werden

Fürs kommende Wochenende prognostizieren die Meteorologen eine mögliche Rekordhitze von bis zu 40 Grad. Schwitzen ist daher angesagt – vor allem in so manchen Öffis. Auch wenn betont wird, dass sämtliche Busse in Wien klimatisiert sind, hagelte es kürzlich Beschwerden. Ein eigentlich fortschrittlicher Wasserstoffbus sorgt für Probleme – und für eine Affenhitze.