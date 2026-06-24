Schilling spendet für Schwangerschaftsabbrüche

„Ich spende heute 7000 Euro an CHANGES for women und finanziere damit acht bis zwölf Schwangerschaftsabbrüche (...). Es macht mich wütend, dass es diese Solidarität überhaupt braucht“, sagte die EU-Abgeordnete. CHANGES for women ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien, der Gelder für Schwangerschaftsabbrüche bereitstellt. Im vergangenen Jahr wandten sich 604 Menschen an die Organisation. „(...) Reproduktive Selbstbestimmung darf nicht vom Kontostand abhängen. Durch ehrenamtliche Arbeit und private Spenden schließen wir eine Lücke im Gesundheitssystem, bei der sich die Politik aus der Verantwortung zieht“, sagten Vertreterinnen von CHANGES for women am Mittwoch.