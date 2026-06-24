80 Prozent der Salzburger Seeufer in Privatbesitz

AK-Präsident Peter Eder fordert deshalb als erste Maßnahme, den freien Seezugang in die Landesverfassung zu schreiben. In Oberösterreich oder Kärnten ist das schon der Fall. „Es geht nicht darum da etwas zu enteignen. Aber so wäre der freie Seezugang ein Ziel, das die Landesregierung bei weiteren zukünftigen Maßnahmen beachten muss“, sagt Eder.