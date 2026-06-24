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Sydney Sweeney lädt zur mega heißen „Date Night“

Star-Style
24.06.2026 17:00
Sydney Sweeney verwandelt sich in ihrem neuen Clip dank Syrn-Wäsche in eine verführerische ...
Sydney Sweeney verwandelt sich in ihrem neuen Clip dank Syrn-Wäsche in eine verführerische Sirene.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/syrn)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Date Night mit Syd …“ Sydney Sweeney weiß, wie man werbewirksam Aufmerksamkeit bekommt – und die Fantasien anregt. Die „Euphoria“-Darstellerin präsentierte sich jetzt in einem tief ausgeschnittenen Pyjama-Set ihrer neuen Dessous-Marke Syrn und ließ dabei tief blicken.

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In einem Instagram-Video wälzte sich die 28-Jährige auf dem Bett und trug dabei das Top „Lowdown Cami“ sowie den passenden Slip „Confidential Hipster“ in der Farbe Bourbonrot.

Zu dem verführerischen Look kombinierte sie leicht gewellte blonde Haare und Make-up in Pfirsichtönen, das sie jünger erscheinen ließ. Dabei spielte die Schauspielerin mit der Kamera, spitzte kurz die Lippen und lächelte schließlich verführerisch.

Mit diesem Clip will Sydney Sweeney ihre Fans verführen:

Frauen sollen „verschiedene Seiten“ ausleben können
Sweeney hatte ihre Dessous-Marke, die von „Amazon“-Milliardär Jeff Bezos finanziert wurde, im Jänner auf den Markt gebracht. Ihr Label setzt auf vier unterschiedliche Looks für verschiedene Stimmungen: gemütlich, verspielt, romantisch und verführerisch.

„Ich will, dass Frauen zwischen all ihren verschiedenen Seiten hin- und herwechseln können“, erklärte die Schauspielerin.

Sweeney verriet, dass sie privat nicht nur Verführerin, sondern auch cooles Girl ist – und sich ...
Sweeney verriet, dass sie privat nicht nur Verführerin, sondern auch cooles Girl ist – und sich das auch in ihrer Dessous-Kollektion widerspiegelt.(Bild: Viennareport)

Zu ihrer eigenen Vielseitigkeit ließ sie durchblicken: „Ich liebe es, an Autos zu schrauben, gehe Wasserski fahren, ziehe mich für den roten Teppich schick an und kuschle anschließend mit meinen Hunden.“ Sie sei halt nicht einseitig - „keine Frau ist das“.

Sweeney trug ihre Dessous auch in „Euphoria“
Seit dem Start von Syrn steht Sweeney selbst als Model für ihre Kreationen vor der Kamera. Im Februar präsentierte sie die neue transparente Spitzenkollektion „Somewhere Only We Know“. Für das Fotoshooting posierte sie in einem Spitzen-BH und einem passenden String, während sie Pflanzen im Garten goss.

Sweeney freute sich, dass sie ihre Dessous auch in „Euphoria“ tragen kann.
Sweeney freute sich, dass sie ihre Dessous auch in „Euphoria“ tragen kann.(Bild: HBO Max)

Zudem erreichte sie, dass sie in der dritten Staffel ihrer Serie „Euphoria“ ihre eigenen Entwürfe tragen durfte. So auch in einer der Skandalszenen, in der sie als Cassie Howard für ihre OnlyFans-Abonnenten in ein Hundekostüm schlüpft. Das tierisch heiße Satin-Korsett stammt aus ihrer eigenen Kollektion.

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