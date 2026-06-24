Sydney Sweeney lädt zur mega heißen „Date Night“

Sweeney trug ihre Dessous auch in „Euphoria“

Seit dem Start von Syrn steht Sweeney selbst als Model für ihre Kreationen vor der Kamera. Im Februar präsentierte sie die neue transparente Spitzenkollektion „Somewhere Only We Know“. Für das Fotoshooting posierte sie in einem Spitzen-BH und einem passenden String, während sie Pflanzen im Garten goss.