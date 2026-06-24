Burgenlands Naturjuwel trocknet immer mehr aus

Die anhaltend hohen Temperaturen bedrohen ganze Lebensräume. Die Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich“ warnt nun vor einem unwiederbringlichen Verschwinden der Sodalacken im burgenlädischen Seewinkel und fordert von der Politik die prompte Umsetzung von Schutzmaßnahmen.
Soldalacken sind salz- und natronhaltige Binnengewässer und eine der größten Naturbesonderheiten des Burgenlandes. Auch europaweit kommen sie äußerst selten vor. Die wohl berühmteste Lacke hierzulande ist die Lange Lacke – das Wahrzeichen des Seewinkels. Gab es vor 150 Jahren noch 140 Stück, gingen seither fast 120 aufgrund menschlicher Eingriffe verloren. In der letzten andauernden Trockenphase verschwand nochmals ein Drittel oder wurde schwer beschädigt.
„Heuer waren viele Sodalacken bereits im April und Mai ausgetrocknet oder wiesen nur noch Restwasser auf. Das Lackensterben geht also trotz erster Maßnahmen zum Wasserrückhalt fast ungebremst weiter. Wird nicht gegengesteuert, droht das endgültige Aus dieses einzigartigen Ökosystems“, warnt BirdLife Österreich. Schließlich sind die Lacken ein wichtiger Rast- und Brutplatz für Zugvögel.
Am Kipp-Punkt
Vor drei Jahren wurde eine vom Land Burgenland in Auftrag gegebene Studie fertig gestellt. Sie sieht vor, dass bei gewissen Pegelständen kein Grundwasser mehr für die landwirtschaftliche Beregnung im Seewinkel entnommen werden darf. „Das allein reicht nicht aus“, sagt BirdLife-Experte Michael Dvorak.
Er fordert daher von der Politik die sofortige Umsetzung der Studie. Auch die Einrichtung von Schutzzonen rund um die Lacken, ein Anbaustopp von Kulturen mit hohem Wasserbedarf sowie Wasseruhren bei Feldbrunnen zu Überwachung der entnommenen Mengen seien essenziell: „Werden keine Vorkehrungen getroffen, könnten die verbliebenen Sodalacken innerhalb kürzester Zeit verschwinden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.