Burgenlands Naturjuwel trocknet immer mehr aus

Soldalacken sind salz- und natronhaltige Binnengewässer und eine der größten Naturbesonderheiten des Burgenlandes. Auch europaweit kommen sie äußerst selten vor. Die wohl berühmteste Lacke hierzulande ist die Lange Lacke – das Wahrzeichen des Seewinkels. Gab es vor 150 Jahren noch 140 Stück, gingen seither fast 120 aufgrund menschlicher Eingriffe verloren. In der letzten andauernden Trockenphase verschwand nochmals ein Drittel oder wurde schwer beschädigt.