Landespartei drohte Bundes-ÖVP mit der Abspaltung

Hörl: „Depperter Vorschlag“ von Babler

Weniger gut ankommen dürften – zumindest beim Koalitionspartner SPÖ – markige Aussagen, die der Tiroler Nationalrat Franz Hörl von sich gab. Bei der Sitzung des Wirtschaftsparlaments der WK Tirol kam die Mehrwertsteuersenkung zur Sprache. Hörl sagte dort, dass er „sauer und empört“ sei über die Umsetzung dieses „depperten Babler-Vorschlags“, nannte die Senkung einen „aufgelegten Blödsinn“. Er stimmte dennoch zu, weil man ja nie wisse, ob man nicht schon eine Woche später selbst Zustimmung für etwas brauche. Hörl zur „Krone“: „Ich wurde provoziert, dann rutschte mir das heraus.“