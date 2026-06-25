Gartenglück & Genussmomente

Warum nicht einmal raus ins Grüne? Die Gegend rund um Langenlois ist bekannt für Wein- und Schaugärten, ideal also für einen Ausflug, der sich wie Urlaub anfühlt. Länger bleiben möglich! Lesen Sie hier, warum sich eine Landpartie nach Niederösterreich auszahlt.
Die Auszeit vom Alltag beginnt mit einer Führung durch die Arche Noah. Bitte, was ist das? Das ist ein prachtvoller Schaugarten vis-à-vis von Schloss Schiltern, der aber tatsächlich mehr bietet als schöne Blumen, Sträucher und Bäume. Hier werden alte Sorten von Nutzpflanzen gesammelt, erforscht, archiviert und gepflegt – es ist sozusagen eine Arche Noah zur Bewahrung der Kulturpflanzenvielfalt. Bei dem Rundgang mit Kerstin Kargl erfahren wir, dass die Sammlung etwa 5500 verschiedene Kulturpflanzen-Sorten und Raritäten aus aller Welt – Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Getreide – umfasst.
Sie ist also eine Schatzkammer für die Zukunft, denn seit 1900 ist die Vielfalt unserer Kulturpflanzen durch die Industrialisierung der Landwirtschaft weltweit dramatisch – nämlich um 75% – zurückgegangen. Nur ein kleines Beispiel: Von etwa 2000 Apfelsorten sind heute höchstens 20 im Supermarkt-Sortiment zu finden. Erschreckend, nicht wahr?
WARUM IST VIELFALT SO WICHTIG?
Sie sichert, so steht auf der Homepage der Arche Noah zu lesen, dass sich „unsere Landwirtschaft an die veränderten Umweltbedingungen – Stichworte Klimawandel, neue Krankheiten oder Schädlinge – anpassen kann.“ Die Kernbotschaft lautet: „Die Vielfalt an Nutzpflanzen ist eine Grundlage unseres Lebens – genauso wie Luft oder das Wasser.“
Die Führung, die regulär immer am Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag um 11 und 14 Uhr (oder auf Anfrage) angeboten wird, war höchst interessant, hat zum Nachdenken angeregt und endet gemütlich mit einer kleinen Jause in der Streuobstwiese vor dem barocken Pavillon. Kirschen leuchten rot und verführerisch, dürfen sogar gekostet werden. Früchte, sonnengereift und vor allem selbst vom Baum gepflückt, schmecken einfach besser!
ALLGEMEINE INFOS: www.niederoesterreich.at, www.langenlois.at, www.waldviertel.at
WEINRADELN: bei Winecyle Tours in Langenlois kann man E-Bikes leihen oder geführte Touren buchen: www.winecyletours.com
Weit hinten im Schaugarten, der von einer alten Schlossmauer umgeben ist, stehen Hängematten zum Faulenzen zur Verfügung. Vorne beim Eingang, da, wo es belebter zugeht, gibt es eine Sandkiste für die, die mit ihren Kindern kommen. Genau dort ist auch ein Gartenshop, in dem Lektüre, Setzlinge, Samen usw. zum Kauf animieren – übrigens wird so der Verein sowie durch etwa 17.000 Mitglieder finanziert.
GARTENWEG SCHILTERN
Die Arche Noah ist nicht der einzige Schaugarten in Schiltern – auf der anderen Seite der Ortschaft, die zur Stadtgemeinde Langenlois gehört, befinden sich die Kittenberger Erlebnisgärten. Der Gartenweg Schiltern mit insgesamt 28 Stationen und Partnern auf rund vier Kilometern verbindet beide Ausflugsziele – übrigens mit der NÖ Card ist der Eintritt (einmalig) kostenlos.
Auf einer Fläche von über 60.000 m2 erstrecken sich 50 (!) Themengärten, entführen auf eine Reise durch die Gartenfantasie. Besonders Familien schätzen den großen Abenteuergarten. Es gibt Rutschen, Trampoline, Hängebrücken, Geschicklichkeitsparcours und vieles mehr, was Kindern Spaß macht. Der Wichtelgarten begeistert die Kleinsten. Verteilt in der ganzen Anlage, finden sich immer wieder Ruheoasen zum Entspannen. 150 saisonal wechselnde Blumentöpfe erfreuen das Auge mit floraler Vielfalt. Keine Frage, Reinhard Kittenberger hat mit seinem Team ein Gartenglück geschaffen, das der Öffentlichkeit täglich zugänglich ist – und nun zum dritten Mal in Folge als einer der „Schaugärten des Jahres 2025“ in Niederösterreich prämiert wurde.
URLAUB IM GARTENPARADIES
Wer auch nach der Öffnungszeit Lust zum Bleiben hat, der bucht am besten eines der 20 Chalets am Gartensee. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Typen: Winzerstöckl, Landhaus, Villa und Studio (Wohnflächen von 40 bis 80 m2). Das Besondere: Alle haben direkten Zugang zum 3400 Quadratmeter großen Naturbadeteich, einen Privatgarten und bieten Komfort, der das „Chillen“ leicht macht. Schwimmen. Grillen. Naschen, was der Garten hergibt. Warum also in die Ferne schweifen, wenn die Erholung so nah liegt?
TIPP: Täglich kostenfreier Eintritt in die angrenzenden Kittenberger Erlebnisgärten, ein Frühstückskorb kann vorbestellt werden, ebenso wie ein mehrgängiges Abendessen, das dann vor die Haustür geliefert wird. Im 24 Stunden zugänglichen Shop neben der Rezeption gibt es regionale Spezialitäten für den unerwarteten Hunger und Durst.
WEIN-ERLEBNISSE & HEURIGENKULTUR
Der Kamp ist der längste Fluss des Waldviertels, durchfließt reizvolle Landschaften auf einer Strecke von 153 Kilometern und ist Namensgeber des Tals. Hauptort ist Langenlois. Die größte Weinstadt im Lande zu besuchen, bedeutet, der lieblichen Seite des Kamptals, das sich ab Rosenburg weitet, zu begegnen. Wir befinden uns in einem der erfolgreichsten Weinbaugebiete Österreichs, weit über die Grenzen besonders für seine ausgewogenen Weißweine bekannt.
Offene Kellertüren, Wein ab Hof kaufen, ein Picknick im Weingarten oder ein Heurigenbesuch – sanfter Weintourismus ist in vielen Ausprägungen zu finden. Die bekannten Langenloiser Rieden Dechant, Käferberg, Steinhaus und Schenkenbichl lassen sich über einen „Weinweg“ gut erwandern. Entlang der Route finden sich in drei Weingartenhütten sogenannte „Weinsafes“, in denen gut gekühlte Weine gelagert sind und darauf warten, von durstigen Wanderern verkostet zu werden. Der Leihschlüssel ist gegen Voranmeldung in der Gebietsvinothek Ursin Haus (www.ursinhaus.at) erhältlich.
Die Reben profitieren von sonnigen, heißen Tagen und kühlen Nächten durch die bewaldeten Hügel des Waldviertels. Die Weine des Weinguts Bründlmayer zählen zu den bekanntesten im Kamptal. Verkostungen sind im Heurigenhof Bründlmayer möglich, der von Victoria und Martin Schierhuber mit Leidenschaft geführt wird.
Das Winzerhaus aus der Renaissance bezaubert mit einem herrlichen Innenhof – hier zu sitzen und sich an der kürzlich mit einem Michelin-Stern-ausgezeichneten Küche von Matthias Schütz zu erfreuen, fühlt sich fantastisch an. Ob ein durchgängiges Menü oder ein ausgelöstes Backhendl mit Salat, es schmeckt herrlich. Das Hendl kann man übrigens auch zum Picknicken auswählen, das dann in entspannter Atmosphäre direkt im Weingarten genossen werden kann. Den Picknickkorb sollte man am Vortag bestellen. Mein Tipp für heiße Sommertage ist übrigens der alkoholfreie Fizz Blanc.
3 PLÄTZE ZUM BADEN IM KAMP
Die gute alte Sommerfrische oder Coolcation, egal wie man es nennt, Abkühlung im Grünen tut gut. Den Naturbadeteich bei den Kittenberger Gartenchalets haben wir ja schon als besonderen Platz erwähnt, aber was immer geht, ist ein Flussbad, das man an vielen Stellen nehmen kann, aber besonders dort, wo Infrastruktur zur Verfügung steht.
1. Strandbad Plank am Kamp
Ein herrliches Naturbad mit einem alten rot-weiß-roten Badehaus. Schon seit 100 Jahren sucht – und findet – man hier Abkühlung. Freier Eintritt. Tipp: Das Bachmann, Strandheuriger beim Strandbad Plank am Kamp, Kamptalstraße 3, täglich von Mai bis September bei Schönwetter.
2. Freizeitanlage Kamp
In Langenlois selbst gibt es in der Austraße mit der „Freizeitanlage Kamp“ ein 17.500 m2 großes Erholungsgebiet bei freiem Eintritt. Ob Schwimmen, Volleyball, Fußball, Tischtennis, Fitnessparcours, Kinderspielplatz, Kinderbecken, Rutsche in den Kamp oder Buffet, es ist ein Paradies mit Liegewiese zum Sonnenbaden oder im Schatten alter Bäume.
3. Flussbad Stiefern
Klein und fein, ein Badeort mit langer Sommerfrische-Geschichte. Neben der Bademöglichkeit gibt es frei verwendbare Grillstationen, Sitzbänke und ein öffentliches WC, allerdings kein Buffet. Zu finden in der Hauptstraße 3.
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