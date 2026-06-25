Gartenglück & Genussmomente

Auf einer Fläche von über 60.000 m2 erstrecken sich 50 (!) Themengärten, entführen auf eine Reise durch die Gartenfantasie. Besonders Familien schätzen den großen Abenteuergarten. Es gibt Rutschen, Trampoline, Hängebrücken, Geschicklichkeitsparcours und vieles mehr, was Kindern Spaß macht. Der Wichtelgarten begeistert die Kleinsten. Verteilt in der ganzen Anlage, finden sich immer wieder Ruheoasen zum Entspannen. 150 saisonal wechselnde Blumentöpfe erfreuen das Auge mit floraler Vielfalt. Keine Frage, Reinhard Kittenberger hat mit seinem Team ein Gartenglück geschaffen, das der Öffentlichkeit täglich zugänglich ist – und nun zum dritten Mal in Folge als einer der „Schaugärten des Jahres 2025“ in Niederösterreich prämiert wurde.