Mikl-Leitners Heurigenabend wurde zum VIP-Hotspot

Landeshauptfrau Johanna Mikl‑Leitner lud wieder zu ihrem traditionellen Heurigenempfang – diesmal ins „Dreimäderlhaus“ in Niederösterreich. Persönlichkeiten wie Sebastian Kurz, Peter Stöger, Toni Pfeffer, Vera Russwurm, Jazz Gitti und viele mehr waren mit dabei. Wie die Promis bei der Hitze einen kühlen Kopf bewahren? Wir haben nachgefragt.