Vergleich: Wo Tanken den Sommerurlaub teurer macht

Das zeigt ein aktueller Preisvergleich des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), der die Treibstoffkosten in Europa gegenübergestellt hat. In Italien kostet demnach ein 50-Liter-Tank mit Eurosuper rund 92,50 Euro. Das sind etwa zehn Euro mehr als in Österreich. Für Diesel werden für die gleiche Menge etwas mehr als 97 Euro fällig – rund elf Euro mehr als hierzulande.