Vergleich: Wo Tanken den Sommerurlaub teurer macht

Wer mit dem Auto in den Sommerurlaub fährt, spürt die Preisunterschiede an Europas Zapfsäulen deutlich im Geldbörsel. Während das Tanken in Italien spürbar teurer ausfällt als in Österreich, können Urlauber in Kroatien und mehreren osteuropäischen Staaten beim Sprit sogar sparen – teils deutlich.
Das zeigt ein aktueller Preisvergleich des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), der die Treibstoffkosten in Europa gegenübergestellt hat. In Italien kostet demnach ein 50-Liter-Tank mit Eurosuper rund 92,50 Euro. Das sind etwa zehn Euro mehr als in Österreich. Für Diesel werden für die gleiche Menge etwas mehr als 97 Euro fällig – rund elf Euro mehr als hierzulande.
Auch in mehreren weiteren beliebten Reiseländern müssen Autofahrer tiefer in die Tasche greifen: In Frankreich, Portugal, Deutschland und der Schweiz liegen die Spritpreise ebenfalls über dem österreichischen Niveau. Teurer ist Eurosuper unter anderem auch in Griechenland, Diesel kostet etwa in Serbien und Rumänien mehr.
Kroatien und Osten Europas deutlich günstiger
Anders sieht es hingegen südöstlich von Österreich aus: In Kroatien ist das Tanken günstiger als im Inland. Für 50 Liter Eurosuper zahlen Autofahrer dort etwa 1,60 Euro weniger, beim Diesel rund einen Euro weniger als in Österreich.
Noch günstiger wird es laut VCÖ in zahlreichen osteuropäischen Staaten wie Ungarn, der Slowakei, Polen und Bulgarien. Auch Spanien und Slowenien zählen zu jenen Ländern, in denen Autofahrer beim Tanken teilweise sparen können.
Innerhalb der EU hebt der VCÖ besonders Malta hervor: Dort sind die Spritpreise demnach am niedrigsten.
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