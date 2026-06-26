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Party nach WM-Triumph

Ecuadors Präsident ruft nach Sieg Feiertag aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 11:06
Der 2:1-Sieg Ecuadors löste Partystimmung in der Heimat aus.
Der 2:1-Sieg Ecuadors löste Partystimmung in der Heimat aus.(Bild: AP/Yuki Iwamura)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marko Arnautovic, aufgepasst: Nach Ecuadors 2:1-Sieg gegen Deutschland und dem Überstehen der WM-Gruppenphase hat Staatspräsident Daniel Noboa einen nationalen Feiertag ausgerufen.

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Der 2:1-Sieg Ecuadors bei der Fußball-WM über Deutschland kann in dem südamerikanischen Land auch am Tag danach ausgiebig gefeiert werden. Staatspräsident Daniel Noboa erklärte nämlich den Freitag zum nationalen Feiertag. „Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz Kritik, Beleidigungen und der schweren Momente, die sie erlebten, geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten. Morgen ist Feiertag!“, verkündete Noboa.

Ecuadors Staatspräsident Daniel Noboa
Ecuadors Staatspräsident Daniel Noboa(Bild: EPA/JOSE JACOME)

Als Gruppendritter weiter
Durch den Sieg steht Ecuador bei der WM in Nordamerika als Gruppendritter im Sechzehntelfinale. Deutschland hatte sich bereits als Sieger von Pool E qualifiziert, die Elfenbeinküste belegte nach einem 2:0-Sieg über Curacao den zweiten Platz.

Feiertag in Österreich?
Nach der ersten erfolgreichen Qualifikation Österreichs für eine Fußball-Weltmeisterschaft nach 28 Jahren forderte ÖFB-Star Marko Arnautovic den österreichischen Präsidenten Alexander Van der Bellen dazu auf, den 18. November zum Feiertag zu erklären. Dieser lehnte die Forderung amüsiert ab – die Situation sorgte jedoch für einige Lacher im Land.

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