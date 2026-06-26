Ecuadors Präsident ruft nach Sieg Feiertag aus

Der 2:1-Sieg Ecuadors bei der Fußball-WM über Deutschland kann in dem südamerikanischen Land auch am Tag danach ausgiebig gefeiert werden. Staatspräsident Daniel Noboa erklärte nämlich den Freitag zum nationalen Feiertag. „Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz Kritik, Beleidigungen und der schweren Momente, die sie erlebten, geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten. Morgen ist Feiertag!“, verkündete Noboa.