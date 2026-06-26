Mieten für 1 Million Wohnungen werden eingefroren

Bereits im Wahlkampf hatte Mamdani die hohen Wohn- und Lebenshaltungskosten zu einem seiner zentralen Themen gemacht. Dabei versprach er unter anderem, die Mieten von mehr als einer Million Wohnungen einzufrieren – ein Vorhaben, das nun umgesetzt wird. Der 34-Jährige gehört dem linken Flügel der Demokratischen Partei an und bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialisten. Zudem ist der Sohn der indischen Filmemacherin Mira Nair der jüngste sowie der erste muslimische Bürgermeister New Yorks.