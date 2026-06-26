Lena Gercke: „Der erste Schock ist überwunden“

Mitten in der Nacht auf Freitag sorgte Model Lena Gercke mit Bildern aus einem Krankenwagen und einem Krankenhausflur für Angst bei ihren Fans. Jetzt meldet sich die Zweifach-Mama mit einem emotionalen Update zu Wort.
Zunächst sorgte Lena Gercke am Abend für Aufregung, als sie in ihrer Instagram-Story ein Foto aus einem Krankenwagen und kurz nach Mitternacht eine Aufnahme aus dem Krankenhaus postete.
Viel dazu sagte die 38-Jährige nicht – nur so viel: „Was für eine Woche. Hier wird’s die nächsten Tage etwas ruhiger werden.“ Was genau passiert war, ließ sie offen, doch prompt begannen die Spekulationen, dass der „Germany‘s Next Topmodel“-Siegerin etwas passiert sein könnte.
Schock und Gipsarm
Am Freitag folgte dann ein Update: Ein weiteres Bild zeigt einen roten Gipsarm. Dazu schreibt Lena erleichtert, der erste Schock sei überwunden, die Familie wieder zu Hause. Jetzt brauche es vor allem Geduld.
Auf dem Gips stehen unter anderem der Name ihrer Tochter Lia sowie „Mama“ – ein Detail, das viele Fans vermuten lässt, dass eines ihrer Kinder betroffen ist. Bestätigt hat Gercke das bislang aber nicht.
Die Pechsträhne reißt nicht ab
Für die Unternehmerin und ihren Partner Dustin Schöne ist es ein neuer Rückschlag. Gleich nach dem Einzug ins neue Zuhause in Berlin waren sie von einem Wasserschaden betroffen.
Zu diesem Zeitpunkt scherzte sie über einen regelrechten Fluch: „Egal, wo ich hinziehe oder einziehe, als Allererstes habe ich immer erst mal einen Wasserschaden.“
Jetzt folgt offenbar der nächste Schock. Was genau passiert ist, behält sie weiterhin für sich – fest steht nur: Die Familie ist wieder zu Hause und muss das Erlebte erst einmal verarbeiten.
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