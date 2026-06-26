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Witherspoon liebt Milliardär mit Eishockey-Verein

Society International
26.06.2026 11:08
Mitte der Woche durften sich die Fans über ein Pärchen-Debüt von Reese Witherspoon und Oliver ...
Mitte der Woche durften sich die Fans über ein Pärchen-Debüt von Reese Witherspoon und Oliver Haarmann freuen. Aber wer ist der Mann eigentlich, der das Herz der Schauspielerin erobert hat?(Bild: Prime Video/2026 Kevin Mazur)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es war DER Pärchen-Auftritt der Woche: Reese Witherspoon hat bei der Premiere der Serie „Elle“ zum ersten Mal ihren neuen Freund Oliver Haarmann mitgebracht. Aber wer ist eigentlich der Mann, der das Herz der Hollywood-Schönheit erobert hat?

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Ein strahlendes Lächeln, verliebte Blicke und ein süßer Partner-Look: Romantischer hätte das Pärchen-Debüt von Reese Witherspoon und Oliver Haarmann nicht ausfallen können als am Mittwochabend bei der New Yorker Premiere der Serie „Elle“. 

Schwergewicht in der Finanzwelt
Doch obwohl der 58-Jährige die Schauspielerin bereits seit 2024 glücklich machen soll, ist nur wenig über den deutschen Finanzier bekannt. Dabei ist Haarmann ein absolutes Schwergewicht der globalen Finanzwelt.

Händchen haltend und absolut verliebt präsentierten sich Reese Witherspoon und Oliver Haarmann ...
Händchen haltend und absolut verliebt präsentierten sich Reese Witherspoon und Oliver Haarmann bei der Premiere von „Elle“. Der Deutsche ist ein Schwergewicht in der Finanzwelt.(Bild: Prime Video/2026 Kevin Mazur)

Obwohl Haarmann in Deutschland geboren wurde und aufwuchs, zog es ihn nach dem Schulabschluss in die USA, wo er eine akademische Elite-Karriere hinlegte. So kann er nicht nur einen Bachelor of Arts in Internationalen Beziehungen und Geschichte der Brown University vorweisen, er machte auch einen Master of Business Administration an der Harvard Business School.

Miteigentümer der New York Islanders
Eine erstklassige Ausbildung, die die weitere Karriere von Haarmann prägen sollte. So war er zwölf Jahre lang Senior Partner bei Kohlberg Kravis Roberts & Co., einer der weltweit führenden, börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, in London und baute von dort aus das europäische Geschäft von Grund auf zu einer der führenden Adressen des Kontinents aus, wie die „Gala“ schreibt.

Haarmann ist unter anderem auch Minderheitseigentümer der New York Islanders.
Haarmann ist unter anderem auch Minderheitseigentümer der New York Islanders.(Bild: Prime Video/2026 Kevin Mazur)

2010 wurde Haarmann schließlich Gründungspartner von Searchlight Capital mit Sitz in den USA, Großbritannien und Kanada, das ein Mega-Vermögen von 15 Milliarden US-Dollar verwalten soll. Neben der Leitung des Milliarden-Imperiums ist der 58-Jährige seit Dezember 2023 auch offiziell Co-Owner des Eishockey-Vereins New York Islanders.

Gemeinsam Luxuswohnung besichtigt
Reese Witherspoon war bereits zweimal verheiratet, die Ehe mit Jim Toth ging 2023 nach zwölf Jahren in die Brüche. Als die Schauspielerin ein Jahr später das erste Mal mit Haarmann gesichtet wurde, hieß es noch, die beiden seien bloß gute Freunde, die es „langsam angehen“ wollen.

Immer wieder wurden die beiden danach gemeinsam gesichtet, unter anderem im letzten Sommer im Liebes-Urlaub auf einer Luxusjacht vor Saint-Tropez.

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Gerüchten zufolge besichtigten Witherspoon und Haarmann auch schon gemeinsam eine Luxuswohnung im Big Apple. „Sie suchen in der Gegend, weil eines ihrer Kinder die New York University besucht und Reese in der Nähe sein möchte“, verriet ein Insider der „Page Six“ damals. „Sie haben die Wohnung bereits zweimal besichtigt und waren bei beiden Besichtigungen sehr liebevoll und zärtlich miteinander.“ Ob die beiden aber wirklich schon zusammen wohnen, das ist allerdings noch ein süßes Geheimnis ...

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