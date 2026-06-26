Witherspoon liebt Milliardär mit Eishockey-Verein

Gerüchten zufolge besichtigten Witherspoon und Haarmann auch schon gemeinsam eine Luxuswohnung im Big Apple. „Sie suchen in der Gegend, weil eines ihrer Kinder die New York University besucht und Reese in der Nähe sein möchte“, verriet ein Insider der „Page Six“ damals. „Sie haben die Wohnung bereits zweimal besichtigt und waren bei beiden Besichtigungen sehr liebevoll und zärtlich miteinander.“ Ob die beiden aber wirklich schon zusammen wohnen, das ist allerdings noch ein süßes Geheimnis ...