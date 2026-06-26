Greenpeace fordert Gratiseintritt in Bäder

Die Caritas weitet ihr Hitzepaket aus. Caritasdirektor Klaus Schwertner betont die bereits jetzt große Nachfrage: „Beim Louisebus, unserer mobilen Arztpraxis, müssen unsere Ärztinnen und Ärzte aktuell mehr Menschen mit Kreislaufproblemen und niedrigem Blutdruck behandeln. Unsere Streetwork-Teams verteilen Wasser, Kopfbedeckungen und Sonnencreme – so viel wie selten zuvor. Und gleichzeitig versuchen wir, besonders vulnerable Menschen in Quartieren unterzubringen und sie auf geöffnete Klimaoasen in den Pfarren hinzuweisen.“