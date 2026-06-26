In diesen Branchen gibt es die besten Gehälter

Über das Gehalt spricht man hierzulande nicht gern – doch die Auswertung einer Karriere-Plattform enthüllt, welche Branchen und Berufe besonders lukrativ für Arbeitnehmer sind. Während IT, Banken- und Energiesektor wie im Jahr zuvor die Liste anführen, haben es im Vergleich zum Vorjahr zwei weitere Branchen in die Top 5 geschafft.
Die Plattform kununu hat in einer umfassenden Analyse herausgefunden, wo man in Österreich besonders gut verdient. Mehr als 91.000 Gehaltsangaben aus zwei Jahren wurden dazu für den Gehaltscheck 2026 ausgewertet. Dabei wurde festgestellt: Im Vorjahr verdienten österreichische Arbeitnehmer im Durchschnitt ein Bruttogehalt von 51.185 Euro.
Gehaltsschere zwischen Geschlechtern immer noch groß
Dabei gibt es noch immer einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Denn Österreicherinnen verdienen mit durchschnittlich 45.699 Euro jährlich 8725 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen, die 54.424 Euro jährlich verdienen.
Fast das Doppelte ist in der bestbezahlten Berufsgruppe zu verdienen: Spitzenreiter sind hier Ärztinnen und Ärzte, die durchschnittlich sogar 89.129 Euro brutto pro Jahr bekommen. Auf Platz zwei der bestbezahlten Berufe sind Softwarearchitekten angeführt, die 79.347 Euro im Schnitt lukrieren. Dahinter folgen Private Banker (77.162 Euro), Programm Manager (75.569 Euro), Assistenzärzte (73.552 Euro), Steuerberater (71.626 Euro) und Key Account Manager (71.515 Euro).
IT-Branche unangefochtener Spitzenreiter
Nach Branchen unterteilt waren die höchsten Gehälter in der IT-Branche zu finden – dieser Sektor war bereits im Jahr davor Spitzenreiter. Durchschnittlich verdiente man 2025 62.673 Euro – 2024 waren es noch 58.919 Euro. Auch auf den Rängen 2 und 3 gab es keine Änderung. Im Bankwesen verdient man durchschnittlich 58.660 Euro), dicht gefolgt von der Energiebranche (58.231 Euro).
Auf Platz 4 und 5 schafften es die Branchen Forschung & Entwicklung (57.695 Euro) sowie Maschinenbau (56.699 Euro). Zuvor waren noch Medizin & Pharma und Beratung & Consulting auf diesen Rängen zu finden.
Bestes Durchschnittsgehalt wird in Linz gezahlt
Auch regionale Unterschiede wurden unter die Lupe genommen. Laut der Auswertung verdienen Angestellte in Linz, Wien und Villach am besten. Am schlechtesten in Klagenfurt, St. Pölten und Innsbruck. Der Einkommensunterschied zwischen Spitzenreiter Linz (53.330 Euro) und Schlusslicht Klagenfurt (48.247 Euro) beträgt immerhin 5083 Euro im Jahr.
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