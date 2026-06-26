In diesen Branchen gibt es die besten Gehälter

Über das Gehalt spricht man hierzulande nicht gern – doch die Auswertung einer Karriere-Plattform enthüllt, welche Branchen und Berufe besonders lukrativ für Arbeitnehmer sind. Während IT, Banken- und Energiesektor wie im Jahr zuvor die Liste anführen, haben es im Vergleich zum Vorjahr zwei weitere Branchen in die Top 5 geschafft.