Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einblick in Tabuthema

In diesen Branchen gibt es die besten Gehälter

Wirtschaft
26.06.2026 11:27
(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.co)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Über das Gehalt spricht man hierzulande nicht gern – doch die Auswertung einer Karriere-Plattform enthüllt, welche Branchen und Berufe besonders lukrativ für Arbeitnehmer sind. Während IT, Banken- und Energiesektor wie im Jahr zuvor die Liste anführen, haben es im Vergleich zum Vorjahr zwei weitere Branchen in die Top 5 geschafft. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Plattform kununu hat in einer umfassenden Analyse herausgefunden, wo man in Österreich besonders gut verdient. Mehr als 91.000 Gehaltsangaben aus zwei Jahren wurden dazu für den Gehaltscheck 2026 ausgewertet. Dabei wurde festgestellt: Im Vorjahr verdienten österreichische Arbeitnehmer im Durchschnitt ein Bruttogehalt von 51.185 Euro. 

Gehaltsschere zwischen Geschlechtern immer noch groß
Dabei gibt es noch immer einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Denn Österreicherinnen verdienen mit durchschnittlich 45.699 Euro jährlich 8725 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen, die 54.424 Euro jährlich verdienen.

Keine große Überraschung: Ärztinnen und Ärzte gehören zu den Spitzenverdienern in Österreich.
Keine große Überraschung: Ärztinnen und Ärzte gehören zu den Spitzenverdienern in Österreich.(Bild: lenets_tan - stock.adobe.com)

Fast das Doppelte ist in der bestbezahlten Berufsgruppe zu verdienen: Spitzenreiter sind hier Ärztinnen und Ärzte, die durchschnittlich sogar 89.129 Euro brutto pro Jahr bekommen. Auf Platz zwei der bestbezahlten Berufe sind Softwarearchitekten angeführt, die 79.347 Euro im Schnitt lukrieren. Dahinter folgen Private Banker (77.162 Euro), Programm Manager (75.569 Euro), Assistenzärzte (73.552 Euro), Steuerberater (71.626 Euro) und Key Account Manager (71.515 Euro).

IT-Branche unangefochtener Spitzenreiter
Nach Branchen unterteilt waren die höchsten Gehälter in der IT-Branche zu finden – dieser Sektor war bereits im Jahr davor Spitzenreiter. Durchschnittlich verdiente man 2025 62.673 Euro – 2024 waren es noch 58.919 Euro. Auch auf den Rängen 2 und 3 gab es keine Änderung. Im Bankwesen verdient man durchschnittlich 58.660 Euro), dicht gefolgt von der Energiebranche (58.231 Euro).

Lesen Sie auch:
Die EU-Richtlinie soll dazu beitragen, den Gender Pay Gap zu verringern, indem sie Unterschiede ...
Krone Plus Logo
EU-Lohntransparenz
Warum das Kollegengehalt vorerst geheim bleibt
06.06.2026
Krone Plus Logo
Der große Gehaltscheck
Verdienen Sie 2026 mehr als der Durchschnitt?
16.01.2026

Auf Platz 4 und 5 schafften es die Branchen Forschung & Entwicklung (57.695 Euro) sowie Maschinenbau (56.699 Euro). Zuvor waren noch Medizin & Pharma und Beratung & Consulting auf diesen Rängen zu finden. 

Bestes Durchschnittsgehalt wird in Linz gezahlt
Auch regionale Unterschiede wurden unter die Lupe genommen. Laut der Auswertung verdienen Angestellte in Linz, Wien und Villach am besten. Am schlechtesten in Klagenfurt, St. Pölten und Innsbruck. Der Einkommensunterschied zwischen Spitzenreiter Linz (53.330 Euro) und Schlusslicht Klagenfurt (48.247 Euro) beträgt immerhin 5083 Euro im Jahr. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
26.06.2026 11:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
131.595 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
119.351 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
113.763 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1161 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
996 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Wirtschaft
Einblick in Tabuthema
In diesen Branchen gibt es die besten Gehälter
„Letztmalige Chance“
Salzburger Universität will Porsche-Villa kaufen
Deutliche Schwankungen
Vergleich: Wo Tanken den Sommerurlaub teurer macht
100.000 Jobs bald weg?
Raus aus dem Konzern: Volkswagen will VW abspalten
Mietdeckel in New York
Mieten für 1 Million Wohnungen werden eingefroren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf