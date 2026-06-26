Deutscher WM-Dämpfer – Rote Teufel unter Zugzwang

Nach zwei Siegen kassiert das deutsche Nationalteam die erste Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador. Damit ist klar, dass unsere Nachbarn wohl doch nicht ganz sattelfest unterwegs sind. Außerdem katapultiert sich die Niederlande an die Spitze der Gruppe und die Türkei kann zum Abschluss der Saison doch noch gewinnen. Und heute stellt sich die Frage: Wer kommt weiter? Im Fokus vor allem der ewige Geheimfavorit aus Belgien. Alarmstufe Rot bei den roten Teufeln, die mit Torhunger die Kiwis aus Neuseeland verspeisen wollen.