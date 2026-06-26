Stehen Sie am Sonntag früh für das Match auf?

Am Sonntag trifft Österreich bereits um 4 Uhr früh auf Algerien. Für eingefleischte Fußballfans stellt sich daher die Frage: Wecker stellen oder die Highlights später ansehen? Unsere Frage des Tages vom 28.06.2026 lautet daher: „Stehen Sie am Sonntag um 4 Uhr früh für das ÖFB-Match auf?“
Werden Sie sich den Wecker stellen und das Spiel live verfolgen oder ist Ihnen die frühe Anstoßzeit doch zu unattraktiv? Wie wichtig sind Ihnen Länderspiele des österreichischen Nationalteams? Verfolgen Sie solche Spiele grundsätzlich live oder reichen Ihnen die Zusammenfassungen? Und glauben Sie, dass Österreich gegen Algerien einen erfolgreichen Spiel hinlegen wird?
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